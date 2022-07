Feuer in Gemeinschaftsunterkunft: Drei Verletzte

Leipzig - In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Leipzig ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Mitarbeiter und ein Bewohner der Unterkunft erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden medizinisch versorgt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in der Küche in einem Wohnbereich aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. 120 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Die Wohnung des betroffenen Bereichs ist derzeit nicht bewohnbar, hieß es. Die übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnung zurückkehren. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.