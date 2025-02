Vor 35 Jahren - Auf dem Weg zur deutschen Einheit Eiserner Vorhang am Himmel - Der Mauerfall in den Wolken

Am Ende der DDR ist noch so viel Teilung übrig. In rasendem Tempo verändert sich die kleine sozialistische Welt. Und mit Verspätung fällt auch der Eiserne Vorhang in der Luft.