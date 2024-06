Erfolgsserie 7 vs. WILD

Fritz Meinecke zieht wieder in die Wildnis

Magdeburg/MZ. - Der erste Anlauf war ein Überraschungshit, mit dem der Magdeburger Youtuber Fritz Meinecke selbst nicht gerechnet hatte. „7 vs. Wild“ sollte eigentlich nur ein Videoprojekt für die eingeschworene Fangemeinde der Beteiligten sein: Sieben mehr oder weniger wildniserfahrene Influencer lassen sich in einer unbewohnten Ecke Schwedens aussetzen. Und versuchen dort, mit nur sieben Ausrüstungsgegenständen bewaffnet sieben Tage zu überleben.

Die Teilnehmer filmten sich selbst, manche scheiterten früh, andere hielten durch, beklagten aber Einsamkeit, Kälte, Nässe und Hunger. Mehr als 100 Millionen Aufrufe erreichte für das von der Wirklichkeit inszenierte Doku-Drama. Staffel 2 und 3 folgten. Jeweils größer und härter, erst auf einer Insel in Südamerika, zuletzt mit Zweierteams, die in Kanada gegen die Unbilden der Natur, aber auch gegen die eigenen Launen antraten. Erstmals hatte sich der Streaming-Riese Amazon die Rechte gesichert. Auch diesmal gingen die Abrufzahlen durch die Decke.

Serienerfinder Fritz Meinecke, mit fast vier Millionen Abonnenten bei Youtube eine erfolgreichere Marke als die „Tagesschau“, war dennoch nicht zufrieden. Als Sieger der ersten Staffel hatte er in Kanada früh die Segel streichen müssen, zudem haderte der Magdeburger mit der Organisation und den Regeln. Die Zukunft von „7 vs. Wild“ schien besiegelt.

Nun aber geht das Wildnis-Spektakel doch weiter. Wochenlang kursierten Gerüchte, jetzt hat Meinecke klargestellt: Die Fans der Survival-Show bekommen im Herbst Staffel 4 zu sehen. Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge sind die Teilnehmer diesmal in Neuseeland ausgesetzt worden − was Fritz Meinecke in einem seiner Live-Videos allerdings ausdrücklich nicht bestätigt hat. Stattdessen versicherte er, dass die vierte Auflage „die mit Abstand härteste wird, die es je gab.“ Starttermin dürfte wie immer im Oktober sein.