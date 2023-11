Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Maik Löwen ist ein Typ mit breiten Schultern. Einer, an den man sich anlehnen will, weil seine Umarmung Halt verspricht. Doch eben jenen Halt, den er heute anderen zu geben vermag, hat er selbst in seinem Leben die meiste Zeit vermisst.