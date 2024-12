Wittenberg/MZ - „Torstens Auftreten in der Öffentlichkeit und seine Meinung in politischen Diskussionen zeigen, dass er nicht in der Lage war, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge richtig zu werten.“ Als Torsten Sielaff, Jahrgang 1967 und geboren im thüringischen Mühlhausen, sich für eine Krankenpfleger-Ausbildung in der DDR interessierte, schrieb der Klassenlehrer diese vernichtenden Sätze ins Zeugnis des Schülers der neunten Klasse. Sielaff kann sie noch heute Wort für Wort wiedergeben.

