Halle/MZ - Es tut sich etwas im deutsch-deutschen Verhältnis in diesen letzten Maitagen vor 35 Jahren. Noch ist nirgendwo die Rede von Vereinigung oder auch nur Föderation, noch sitzen die kalten Krieger auf beiden Seiten in ihren Bunkern. Doch die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges festgefrorenen globalen Frontstellungen kommen in jenem Mai 1989 in Bewegung, ohne dass es gleich überall zu spüren ist.

Walter Momper etwa, als Regierender Bürgermeister von Berlin ein bundesdeutscher Ministerpräsident, verkündet seinen eigenen Beitrag zur Annäherung von Ost und West: Das Land Berlin werde seine Zahlungen für die berühmt-berüchtigte Erfassungsstelle Salzgitter einstellen, sagt der Sozialdemokrat. Die Behörde, die seit den 50er Jahren DDR-Unrecht dokumentiert, sei ein „Relikt des Kalten Krieges“, begründet Momper die Entscheidung seines rot-grünen Senats.

Der Kessel von Leipzig

Das „Volk der DDR“, wie Momper es als einer von wenigen Politikern im Westen nennt, zeigt drei Wochen nach der gefälschten Kommunalwahl immer selbstbewusster, dass nicht mehr alle bereit sind, alles zu akzeptieren, was aus dem Politbüro der SED verordnet wird. Nach den Eingaben und Protesten gegen das offizielle Wahlergebnis nimmt die Zahl der Besucher des Montagsgebetes in der Leipziger Nikolaikirche zu.

Die Staatssicherheit beginnt, das Gebiet um die Kirche weiträumig abzusperren. Als sich Ausreiseantragsteller nach dem Gebet zu einem Protestzug formieren, um vor den Kameras westlicher Reporter auf ihre Lage aufmerksam zu machen, versuchen Stasi-Leute, ihre Spruchbänder herunterzureißen. Die Volkspolizei kesselt den Demonstrationszug ein, Frauen und Männer werden verhaftet. Über das Westfernsehen erreicht die Botschaft die gesamte Republik: Den hilflosen DDR-Behörden droht die Kontrolle zu entgleiten.

Im Osten geht die Sonne auf

Nicht viel anders geht es dem Großen Bruder in Moskau. Nach Krawallen in Polen kommt es in Lettland zu „provokatorischen Ausfällen gegen die Sowjetarmee“. Zugleich erklärt der Oberste Sowjet Litauens die Unabhängigkeit des 1944 zum zweiten Mal an die Sowjetunion angegliederten Landes. Ab sofort würden nur noch in Litauen erlassene Gesetze gelten. „Die künftigen Beziehungen zur Sowjetunion und anderen Staaten müssen durch internationale Verträge festgelegt werden“, heißt es in der Erklärung, die mit nur zwei Gegenstimmen angenommen wird.

Während der Ostberliner Pfarrer Rainer Eppelmann in der Westzeitung Taz vorhersagt, dass „Glasnost und Perestroika an den Grenzen der DDR nicht halt“ machen werden, beschwören die DDR-Medien die Wiederkehr des Faschismus, wenn der Sozialismus Schwäche zeige. Gerade erst sei die Polizei in Passau und Westberlin mit Gewalt gegen Antifaschisten vorgegangen. Zudem zeigten der „niedrigste Brotpreis und der höchste Fleischverbrauch aller sozialistischen Länder“, dass der „Sozialismus in den Farben der DDR“ der kapitalistischen Gesellschaft des Westens überlegen sei.