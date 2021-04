Die besten Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt 2017

Pünktlich zum Advent präsentiert die MZ Ihnen die besten Weihnachtsmärkte im südlichen Sachsen-Anhalt. Klicken Sie einfach in der unten stehenden Auflistung auf ihre Region und finden Sie heraus, wo es sich in der Adventszeit lohnt, für einen Glühwein, ein paar duftende Lebkuchen oder etwas Kleinkunst vorbeizuschauen.

Aschersleben

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 11 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr

Sonntage 13 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Im Vorlese-Zelt laden bekannte Persönlichkeiten der Stadt beinah täglich zur Märchenstunde ein. Um 16.30 Uhr werden hier in kuscheliger Atmosphäre die schönsten „Geschichten rund um Weihnachten“ vorgelesen.

Unter dem Motto „Kinderweihnacht im Museum“, ebenfalls am Markt, gibt es neben der Sonderausstellung „Historisches Spielzeug“ Puppentheater wie „Frau Holle“, „Schneewittchen“, „Rumpelstilzchen“ oder „Die verschwundenen Wunschzettel“.

Kleine Bäcker und Naschkatzen sollten es zudem nicht verpassen, samstags und sonntags die Plätzchen-Backstube des Museums zu besuchen. Hier wird immer von 13 bis 18 Uhr zum Ausrollen, Ausstechen und Verkosten eingeladen.

Parkmöglichkeiten:

In unmittelbarer Nähe an der Vorderbreite/Hinterbreite

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Aschersleben.

Bernburg

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr

Freitag, Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr

Besonderheiten:

Am Samstag, 2. Dezember, ab 19 Uhr ist Schlagersängerin Bianca Graf mit Weihnachtsliedern zu Gast. Am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr wird ein sechs Meter langer Riesenstollen angeschnitten. Am Freitag, 22. Dezember, ab 17 Uhr läuft die Radio-SAW-Weihnachtsshow mit Moderator Holger Tapper.

Angebote für Kinder:

Täglich ab 17 Uhr beschenkt der Heele Christ die Kinder mit Süßigkeiten aus seinem Jutesack und öffnet ein Türchen des großen Adventskalenders, hinter dem sich kleine Überraschungen verstecken. Am Dienstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr können Kinder ihre geputzten Stiefel oder Socken an der Bühne abgeben, die sie am nächsten Tag um 17 Uhr vom Nikolaus gefüllt wieder abholen können. Vier Fahrgastgeschäfte für Kinder sind präsent, darunter eine Eisenbahn.

Parkmöglichkeiten:

Tiefgarage Karlsplatz oder Parkplatz Rheineplatz

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Bernburg.

Bitterfeld-Wolfen

Öffnungszeiten:

Freitag 14 bis 20 Uhr

Samstag 11 bis ca. 20 Uhr

Sonntag 11 bis ca. 18 Uhr

Besonderheiten:

Samstag 17 Uhr: Weihnachtsshow mit Bianca Graf

Kinderprogramme:

Samstag 15 Uhr: Weihnachten im verzauberten Zauberschloss auf Hogwarts

Sonntag 14.30 Uhr: Alarm im Zauberwald mit Hexe Krepelkirsche

beide Tage 14 bis 18 Uhr: Kinderbastelstube im Historischen Rathaus

Parkmöglichkeiten:

Am Kornhausplatz, Parkplatz neben Hotel „Central“, umliegende Straßen

Öffnungszeiten:

Freitag 14 bis ca. 20 Uhr

Samstag 11 bis ca. 21 Uhr

Sonntag 11 bis ca. 18 Uhr

Besonderheiten:

Sonntag 16 Uhr: Angela Novotny und Florian singen Weihnachtslieder

Angebote für Kinder:

Samstag 16 Uhr: Brandinis Winterweihnachtszauber

Sonntag 15 Uhr: Der Wintertroll & das Geheimnis der Schneeherstellung

Parkmöglichkeiten:

in umliegenden Straßen und auf Lidl-Parkplatz

Hier finden Sie alle Weihnachtsmärkte in der Region Bitterfeld-Wolfen.

Dessau-Roßlau

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr)

Freitag und Samstag von 10 bis 21 Uhr

Sonntag von 11 bis 20 Uhr (26. November, Totensonntag, geschlossen)

Besonderheiten:

60 Händler bieten ihren Waren an. Täglich gibt es auf dem Marktplatz ein buntes Bühnen- und Kulturprogramm mit Künstlern aus der Stadt, der Region und ganz Deutschland. Zur Eröffnung des Marktes kommt Radio SAW; MDR Jump wird am 16. Dezember erwartet. Besondere Farbspiele gibt es abends, wenn die Fassade der Bibliothek in besonderes Licht getaucht wird.

Angebote für Kinder:

Am Wochenende können sich Kinder in einer Hütte mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Es laden außerdem Karussells, ein Riesenrad und Märchenhütten ein.

Parkmöglichkeiten:

Dessau-Center, Franzstraße 85, Rathaus-Center, Kavalierstraße 49

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Dessau.

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr

Sonntag von 10 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Der Markt gilt als einer der schönsten in Mitteldeutschland. Mehr als 50 Handwerker, Künstler, Händler bieten ihre Waren in der Backsteinkulisse der Marienkirche feil. Vor der Kirche lockt ein mittelalterlicher Markt. Adventsmusik, Posaunen- und Chorkonzerte am Nachmittag und Abend sorgen für eine besondere vorweihnachtliche Stimmung.

Angebote für Kinder:

Schneeflockengeflüster im Sternenschloss ( 13. Dezember, 15 Uhr), Puppen-Musik-Theater Martin Lenz aus Berlin mit „Hans im Glück“ und „König Drosselbart“ (16. Dezember, 11 und 14.30 Uhr), Circus Knopf und Circus Henriette Bombastico präsentieren den WeihnachtsCircus 2017 (17. Dezember, 11 und 15 Uhr)

Parkmöglichkeiten:

Dessau-Center, Franzstraße 85, Rathaus-Center, Kavalierstraße 49

Öffnungszeiten:

jeweils 11 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Unter dem Thema „Nordische Weihnachten“ wandelt in diesem Jahr die Schneekönigin durch die Wasserburg. Die historischen Gemäuer werden durch die Mitglieder des Burgvereins mit Dekorationen besonders in Szene gesetzt. Händler aus der Region locken mit ihren Angeboten.

Angebote für Kinder:

Kindertheater am Sonnabend und Sonntag

Parkmöglichkeiten:

Schweinemarkt

Harz (mit Quedlinburg und Wernigerode)

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr

Freitag 11 bis 22 Uhr

Samstag 10 bis 22 Uhr

Besonderheiten:

„Advent in den Höfen“ in der historischen Altstadt, am 2. und 3. Dezember, 9. und 10. Dezember, 16. und 17. Dezember, jeweils 11 bis 19 Uhr

Parkmöglichkeiten:

Marschlinger Hof, Turnstraße, Kleerswiese und An den Fischteichen

Hier finden sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Quedlinburg.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 10 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 10 bis 21 Uhr

am 22. Dezember bis 18 Uhr

Besonderheiten:

stimmungsvolles Rahmenprogramm mit lebendigem Adventskalender, Musik, Ausstellungen, Kindereisenbahn

Parkmöglichkeiten:

Am Anger

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr

Besonderheiten:

Die kleinen Besucher dürfen sich auf Fahrten mit der historischen Halberstädter Kindereisenbahn aus dem Jahre 1927 und den Besuch des Weihnachtsmannes (immer mittwochs und an den Wochenenden) freuen.

Parkmöglichkeiten:

Parkhaus Zentrum

Jessen

Öffnungszeiten:

Freitag ab 15 Uhr

Samstag ab 14 Uhr

Besonderheiten:

mit Schneerutsche und SAW-Engeln

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Jessen.

Öffnungszeiten:

Freitag 13 bis 19.30

Samstag 13 bis 20 Uhr

Sonntag 13 bis 16.30 Uhr

Besonderheiten:

Freitag 15 Uhr, Offizielle Eröffnung mit Anschnitt Riesenstollen

Samstag Weihnachtsumzug 14.15 Uhr ab Bahnhof, Ankunft am Schloss 15.30 Uhr mit Weihnachtsmann, Märchenfiguren u.a.

Samstag 16 Uhr, Weihnachtsmärchen im Veranstaltungszentrum

Samstag 19 Uhr, Fröhliche Weihnachten mit Hauff/Henkler

Sonntag 15 Uhr Jojos Kinderweihnachtsshow

Alle Tage: Kunsthandwerker im äußeren Schlosshof

Parkmöglichkeiten:

Tiefgarage Ritterstraße

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Köthen.

Öffnungszeiten:

Freitag ab 16 Uhr, Eröffnung durch den Halli, anschließend Tiershow

Samstag 11 bis 19 Uhr

Sonntag 11 bis 14.30 Uhr

Besonderheiten:

Programm Samstag 16 Uhr Musik mit „Rotkehlchen“

Samstag 19 Uhr Abendprogramm mit der Band „Zweiteiler“

Sonntag 14.30 Livemusik Big Band Gröbzig

Alle Tage: weihnachtliche Musik und Stände, Kinderunterhaltungen, der Weihnachtsmann ist vor Ort

Parkmöglichkeiten:

Parkplätze in den benachbarten Straßen + Tiefgarage Ritterstraße

Öffnungszeiten:

14 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Fotos mit dem Nikolaus, Sologitarrist Gino Packendorf, DJ Danny, Kaffee und Kuchen (FFw Aken), Männerchor, Frauenchor, Akener Blechbläser

Weihnachtsverkauf - Teilnehmer/Aussteller: Floristik - Metall & Stein - Töpferei - Glaserei - Imkerei - Fotografie - Patchwork - Bäckerei Käse - Schreibwaren & Kunstgewerbe - Malerei - Schmuck - Fußheilkunde & Kosmetik - Holz-Handwerk

Parkmöglichkeiten:

auf dem Marktplatz und in den Nachbarstraßen

Mansfeld Südharz (mit Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen)

Öffnungszeiten:

13. Dezember 17 bis 20 Uhr

14. Dezember 12 bis 20 Uhr

15. Dezember 12 bis 21 Uhr

16. Dezember 12 bis 21 Uhr

17. Dezember 12 bis 18 Uhr

Besonderheiten:

kleiner, feiner Weihnachtsmarkt und einziger Weihnachtsmarkt, der auf Tannengrün stattfindet

9. Dezember 13 bis 22 Uhr Advent in den Rosenhöfen

13. und 17. Dezember Führung im Kerzenschein durch Sangerhausen

Vom 13. bis 16. Dezember gibt es Aufführungen von Kitas und Grundschulen

15. Dezember Klavierkonzert mit Christian Pomnitz

16. Dezember „Rena & Band“ spielen

Am 16. Dezember Aufführung des Schollgymnasiums

Angebote für Kinder:

täglich große Bastelstraße in Marienkirche, täglich Stockbrot am Tippi, täglich Prominenter liest eine Weihnachtsgeschichte im Tippi (17 Uhr), anschließend ist Weihnachtsmannsprechstunde

16 und 17. Dezember Auftritt Frau Puppendoktor Pille, Hexe Babajaga

Parkmöglichkeiten:

Parkplatz Innenstadt Nord, Parkplatz Innenstadt Süd, Parkplätze am Bahnhof

Öffnungszeiten:

13 bis 17 Uhr

Besonderheiten:

Alle Einrichtungen des Jugenddorfs Sangerhausen bereiten den Markt gemeinsam vor. Es gibt Arbeiten aus den Werkstätten von Adventskranz bis Kerzen und Stolle, Theater und Krippenspiel und vieles mehr.

Parkmöglichkeiten:

Hasentorstraße

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Sangerhausen.

Öffnungszeiten:

Freitag 14 bis 19 Uhr,

Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Insgesamt 40 Händler- und Handwerkerstände im historischen Ambiente, weihnachtliche und Stolberger Spezialitäten, Livemusik von Gruppen und Chören, Original Obereichsfeld Musikanten, Führungen im Stolberger Schloss, Prägen von Feinsilbermedaillen im Museum „Alte Münze“ (Niedergasse 17/19),

Angebote für Kinder:

Puppentheater im Rathaus, Basteln, ein Pfefferkuchenhaus zum Mitschmücken und Aufessen, Kinderkarussell, Weihnachtsmann

Parkmöglichkeiten:

Ortseingang aus Richtung Harzgerode, Ortseingang aus Richtung Rottleberode, Am Saigerturm – neben dem Marktplatz, Am Wanderweg zum Josephskreuz in der Neustadt

Öffnungszeiten:

16 bis 20 Uhr

Besonderheiten:

Besucher können den Turm besichtigen sowie die Puppenausstellung ansehen. Natürlich gibt es passend dazu auch eine Märchenstunde.

Parkmöglichkeiten:

Öffentliche Parkplätze der Stadt Allstedt

Parkmöglichkeiten:

Öffentliche Parkplätze der Stadt Allstedt

Öffnungszeiten:

ab 17 Uhr

Besonderheiten:

Erstmals organisiert die Kulturstiftung Hayner Gemeindewald den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Unter anderem bauen die Fraueninitiative Sangerhausen und der Harzklubzweigverein Stände auf. Auch die Grundschule Harz beteiligt sich.

Angebote für Kinder:

Der Weihnachtsmann kommt.

Parkmöglichkeiten:

Im Dorf

Öffnungszeiten:

14 bis 18 Uhr

Parkmöglichkeiten:

Im Ort

Öffnungszeiten:

jeweils 14 bis 20 Uhr

Besonderheiten:

9. Dezember – Advent in Luthers Höfen von 12 bis 20 Uhr

Angebote für Kinder:

Laternenumzug am 3. Dezember, 16.30 Uhr. Bastelmöglichkeiten

Parkmöglichkeiten:

Mehrere Parkplätze in der Innenstadt, Großparkplatz Wiese, zu Advent in Luthers Höfen: Park and Ride

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Eisleben.

Öffnungszeiten:

jeweils 14 bis 20 Uhr

Besonderheiten:

15. Dezember - Advent in den Kupferhöfen

Parkmöglichkeiten:

Öffentliche Parkplätze in der Stadt

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Hettstedt.

Öffnungszeiten:

1. Advent ab 17 Uhr

2. und 3. Advent ab 16 Uhr

4. Advent ab 15 Uhr

Parkmöglichkeiten:

Im Ort

Öffnungszeiten:

14 bis 20 Uhr

Parkmöglichkeiten:

Im Ort

Öffnungszeiten:

14.30 Uhr bis 22 Uhr

Besonderheiten:

Der Förderverein Dorfkirche Sankt Katharina lädt zum 8. Mal zum Adventsmarkt ein. Auftritte des Männerchors Concordia und der Blechbläser sind geplant.

Angebote für Kinder:

Kutschfahrten, Stockbrotbacken und Bastelstube in der Winterkirche, Weihnachtsmannsprechstunde ab 17 Uhr

Parkmöglichkeiten:

im gesamten Dorf und am Erlebniszentrum Bergbau in Wettelrode

Öffnungszeiten:

15 bis 23 Uhr

Besonderheiten:

Zum etwa 15. Mal laden die Freiwillige Feuerwehr Oberröblingen und der Feuerwehrförderverein zum Weihnachtsmarkt ein, Auftritt des Blasorchesters der Freiwilligen Feuerwehr Oberröblingen

Angebote für Kinder:

Kindereisenbahn, um 17 Uhr besucht der Weihnachtsmann den Markt

Parkmöglichkeiten:

in den Anliegerstraßen

Öffnungszeiten:

16 bis 20 Uhr

Besonderheiten:

Privater Weihnachtmarkt auf dem Vierseitenhof von Tanja Kirmse und Sebastian Karl

Angebote für Kinder:

Märchenvorlesevorstunde, Weihnachtschmuckbasteln, Auftritt des Weihnachtmannes, Stockbrot

Parkmöglichkeiten:

Im Dorf

Öffnungszeiten:

Freitag 14 bis 22 Uhr

Samstag 13 bis 22 Uhr

Besonderheiten:

In Gonna lädt der Feuerwehrförderverein zum wiederholten Male zum Weihnachtsmarkt ein. Auftritt des Männerchors Gonna/Obersdorf

Angebote für Kinder:

Kinderkarussell und Süßigkeitenstand

Parkmöglichkeiten:

Im Dorf

Öffnungszeiten:

11.30 Uhr bis etwa 22 Uhr

Besonderheiten:

In Riestedt lädt die Freie Grundschule zum 7. Weihnachtsmarkt ein: ab 12 Uhr Rundfahrten durch den Ort, ab 13 Uhr Programm der Kinder und der Blechbläser, ab 16 Uhr gemeinsames Konzert des Eltern- Lehrer-Chors der Freien Grundschule Riestedt, des Männerchors Concordia Riestedt, der Schnerle Band Riestedt und des Kammerchors des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Sangerhausen in der Turnhalle der Schule, ab 17 bis etwa 20 Uhr Unterhaltung mit der Band „ Live Projekt“ zum Ausklang des Weihnachtsmarkts

Angebote für Kinder:

Spielzeugbörse, 14.30 Uhr Märchenaufführung in der Speisehalle, ab 15.00 Uhr kommt der Weihnachtsmann, kostenlose Karussellfahrten für Kinder

Parkmöglichkeiten:

im Umfeld der Schule

Öffnungszeiten:

Ab 14.30 Uhr

Besonderheiten:

Unter anderem gibt es in den Höfen Handarbeiten und Kindersachen, Dekorationen und Besen, kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Geöffnet sind auch die Praxis des Puppendoktors sowie die Schmiede und das Alte Schmiedehaus. Um 16 Uhr zieht die Blaskapelle Gonna durch die Höfe, um 18 Uhr gibt es zum Abschluss ein weihnachtliches Programm des Gemischten Chores Questenbergs in der Hainröder Kirche.

Angebote für Kinder:

Die Kinder können gemeinsam mit der Jugendwehr Stockbrot backen.

Parkmöglichkeiten:

Im Dorf

Öffnungszeiten:

ab 14 Uhr

Besonderheiten:

Kaffee & Kuchen aus der Schlossbäckerei, Glühwein, Punsch und Cocktails, Leckeres vom Grill sowie Holzofenbrot und Süßes von der Weihnachtsbäckerei Hohnschopp, Stände mit Holzspielwaren, Selbstgenähtem und Handgefertigtem, Floristik von Anke Walters „Mit Stil und Blüte“, schottischem Whisky

Angebote für Kinder:

Programm für die ganze Familie, Weihnachtsbasteln im Kinderhaus, 15.30 Uhr Märchentheater im Großen Saal mit „Schneewittchen“ und einem Besuch vom Weihnachtsmann

Parkmöglichkeiten:

Schlossnähe

Öffnungszeiten:

1. Dezember ab 19 Uhr (Anglühen)

2. Dezember ab 14 Uhr

Besonderheiten:

Frauenchor und Jagdhornbläser treten auf, Kaffee und Kuchen usw.

Angebote für Kinder:

Kinderprogramm

Parkmöglichkeiten:

Im Ort

Nördlicher Saalekreis und Halle

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag 10 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag 10 bis 22 Uhr

Sonntag 11 bis 21 Uhr

23. Dezember 10 bis 20 Uhr

Gefolgt wird der Weihnachtsmarkt vom 26. Dezember bis 7. Januar 2018 vom Halleschen Wintermarkt.

Besonderheiten:

Verkaufsoffene Sonntage finden am 3. und 17. Dezember, jeweils 13 bis 18 Uhr, statt. Vertreter Halles finnischer Partnerstadt Oulu bringen den Weihnachtsmarktbesuchern im finnischen Dorf „Artic Village“ vor allem kulinarische und folkloristische Traditionen näher.

Die begehbare Weihnachtsmarktkrippe (Marktplatz) hält täglich ein Kinderprogramm bereit mit Puppentheater, Märchenlesungen und Musikalischem.

Die Comic-Rentiere Finni und Rudi sind Markenzeichen des Halleschen Weihnachtsmarktes und grüßen als Motiv von den Weihnachtsmarkttassen, der Weihnachtsmarktbroschüre und vielen anderen adventlichen Souvenirs. Der beliebte Märchenwald ist in diesem Jahr rund um den Eselsbrunnen am Alten Markt zu finden.

126 Weihnachtsgeschäfte und -stände mit Adventsangeboten, die von Naschwerk bis zu Kunstgewerblichem reichen, sowie Fahrgeschäfte bilden die weihnachtliche Marktlandschaft zwischen großer Kerzenpyramide, dem 16 Meter hohen, geschmückten Weihnachtsbaum und dem Roten Turm.

Mehr Informationen zum Weihnachtsmarkt in Halle finden Sie hier.

Weitere Advents- und Weihnachtsmärkte in Halle.

Südlicher Saalekreis und Merseburg

Öffnungszeiten:

am 8. Dezember von 15 bis 20 Uhr

am 9. und 10. Dezember von 11 bis 20 Uhr,

am 11. bis 14. Dezember von 12 bis 20 Uhr

am 15. und 16. Dezember von 11 bis 20 Uhr

am 17. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Besonderheiten:

Am 9. Dezember um 16.30 Uhr Eröffnung mit Anschnitt des Riesenstollens

Täglich Bühnenprogramm ab 16 Uhr mit Weihnachtsmann-Sprechstunde

Am 9. Und 10. Dezember 11-18 Uhr Kunsthandwerkermarkt in der Hofstube

10. Dezember 14 Uhr Merseburger Kellerweihnacht mit verkaufsoffenem Sonntag in der Merseburger Innenstadt

Die Stadtwerke Merseburg sorgen in diesem Jahr für eine Eisfläche auf dem Mark, die am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr eröffnet wird. Sie wird bis zum 22. Dezember allen Eislauffreunden zur Verfügung stehen.

Parkmöglichkeiten:

Parkplatz Hälterstraße

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Merseburg.

Öffnungszeiten:

Am Eröffnungstag 17 bis 20 Uhr

Montag bis Freitag 14 bis 19.30 Uhr

Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr

Besonderheiten:

Händlerhütten im Kurpark und Schlosshof mit vielfältigem Warenangebot

Buntes Weihnachtsprogramm

8. Dezember ab 17 Uhr: MDR JUMP Weihnachtsmarkt-Tour

9. Dezember 15 Uhr: Anschnitt des Christkind‘l-Stollens

Parkmöglichkeiten:

rund um den Kurpark vorhanden

Öffnungszeiten:

Donnerstag 17 bis 22 Uhr

Freitag 11 bis 22 Uhr

Samstag 11 bis 21 Uhr

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt auf der Burg Querfurt.

Besonderheiten:

10 Uhr Beginn

14 Uhr Kinderprogramm

16 Uhr Auftritt Geiseltaler Blasmusikanten

Weihnachtsmann kommt für Kinder

Vor der Kirche ist ein Streichelgehege aufgebaut

Parkmöglichkeiten:

am Schützenhaus und Hinter den Scheunen

Öffnungszeiten:

14 bis 23 Uhr

Parkmöglichkeiten:

Bitte Parkplatz Braunsbedra-Hafen nutzen

Öffnungszeiten:

1. Dezember 15 bis 22 Uhr

2. Dezember 14 bis 22 Uhr

3. Dezember 14 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Marktstände mit weihnachtlichen Leckereien und Dekorationsartikeln, Kinderkarussel, Pferdekutschfahrten, buntes Bühnenprogramm für Kinder und Erwachsene

Öffnungszeiten:

1. Dezember 18 bis 22 Uhr

2. Dezember 14 bis 23 Uhr

Besonderheiten:

Ab 17 Uhr kleiner Laternenumzug durch den Kurpark

Weißenfels

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr

Samstag 10 bis 20 Uhr

Sonntag 11 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Mit großer Eislaufbahn

3. Dezember: Höfische Weihnacht

17. Dezember: Marienweihnacht

Parkmöglichkeiten:

Etwa 40 Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe, ausreichend weitere im Abstand von 200 bis 500 Metern vom Markt in der Leipziger Straße sowie im Parkhaus Georgenberg.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Weißenfels.

Wittenberg

Öffnungszeiten:

jeweils 11 bis 20 Uhr

Besonderheiten:

Zahlreiche Kindergärten, Horte und Grundschulen haben ein weihnachtliches Programm vorbereitet und stimmen somit auf die besinnliche Zeit des Jahres ein. Die gastronomischen Hütten auf dem Weihnachtsmarkt haben täglich bis 22 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten:

Freitag 15 bis 20 Uhr

Samstag 11 bis 20 Uhr

Sonntag 11 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Kunsthandwerk von ansässige Künstlern; Kinder können Pfefferkuchenhäuschen bauen, regionale Erzeuger bieten auf den Höfen ihre Produkte an, so gibt es u. a. warmes Holzofenbrot und Schwein am Spieß.

Öffnungszeiten:

Freitag 16 bis 20 Uhr

Samstag 13 bis 20 Uhr

Sonntag 13 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Auf dem Kirchplatz findet der Weihnachtsmarkt der Vereine statt. Es lockt eine mit strahlenden Lichtern und Weihnachtsbäumchen dekorierte Bühne zum Genuss des vielseitigen Programms: Von Tanzgruppen, Puppentheater bis hin zu besinnlicher Orgel- und Blasmusik ist für jeden Geschmack das passende Angebot dabei.

Parkmöglichkeiten:

Parkplatz Ostseite des Hauptbahnhofes Wittenberg, Arsenal – Einkaufszentrum, Arsenalplatz 1, Altstadtbahnhof, Hallesche Straße

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Wittenberg.

Öffnungszeiten:

14 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Auf der kleinen Bühne das Programm der Kindereinrichtungen. Mit dabei ist die „Teene Dance Gruppe“. Anschließend werden Märchen in der Märchengrotte (15 Uhr) gelesen. Im Saal des „Lindenhofes“ findet ein Kinderflohmarkt statt. Eine kleine Kindereisenbahn nimmt die Fahrt rund um den Weihnachtsbaum auf. Der Coswiger Posaunenchor sorgt gegen 16 Uhr mit seinem kleinen Konzert vom Rathausbalkon für Weihnachtsstimmung und lädt damit zum Konzert des Gemeinschaftschores in die Kirche St. Nicolai ein, das um 17 Uhr beginnt.

Parkmöglichkeiten:

Parkplatz hinter dem Rathaus (Am Markt 1)

Besonderheiten:

Eröffnung am 2. Dezember um 14 Uhr mit kirchlicher Andacht

Jeweils 15 und 17 Uhr gibt es ein Kulturprogramm auf der Bühne.

Für Kinder ist ein Streichelzoo vor Ort. Der Weihnachtsmann ist während der gesamten Öffnungszeit dabei. Die Kleinen können Karussell oder Eisenbahn fahren, Weihnachtsdeko basteln, auf dem Pony reiten oder Kerzen ziehen. Viele Handwerker bieten ihre Produkte an (Töpfer, Korbmacher, Floristik, frisch gebackenes Brot, geräucherte Forellen u.v.m.)

Parkmöglichkeiten: Parkplätze an der Straße zum Sägewerk sind vorhanden

Öffnungszeiten:

Freitag von 15 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Besonderheiten:

Stimmungsvoller, traditioneller Adventsmarkt mit liebevollem Kinderprogramm

Parkmöglichkeiten:

Seespitze, Holzhandel Wörlitz, am Eichenkranz auf dem Festplatz (kostenpflichtig)

Besonderheiten:

Töpferwerkstatt und Klöppel-Gruppe; große und kleine Besucher können basteln im Kreativraum oder bei den Junior-Rangers, sich schminken lassen oder auf dem Pony reiten, Kinderflohmarkt. 14.30 Uhr, Bläsergruppe; 15 Uhr, weihnachtliches Programm der KiTa „Radieschen“, danach zeigen die Radiser Hortkinder was sie für Weihnachten so alles vorbereitet haben. Der Weihnachtsmann kommt 16.00 Uhr. Es gibt Kuchen, Waffeln, Grillwürstchen, Kesselsuppe, Räucherfisch, Glühwein, Kaffee oder heißer Apfelsaft, frische Brote aus dem Holzbackofen.

Besonderheiten:

Täglich wechseln die Anbieter in den Marktständen, so dass der Besuch der Kurpromenade an allen drei Tagen Neues verspricht. Für Kinder sind Pony-Reiten, Fahren mit Karussell und Kindereisenbahn kostenfrei.

Öffnungszeiten:

Freitag ab 17 Uhr

Samstag und Sonntag ab 15 Uhr

Besonderheiten:

Samstag und Sonntag, jeweils 15.30 Uhr, Märchenstunde; 16.30 Uhr Schattenspiel „Amalie erzählt von Weihnachten im Stall“, 17 Uhr Besuch vom Nikolaus eingeplant. In kleinen Gehegen finden die Kinder tierische Mitbewohner zum Streicheln.

Besonderheiten:

An beiden Tagen öffnet auch die Historische Bauschlosserei und Schmiedewerkstatt „August Reinhard“ in der Marktstraße.

Zeitz

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 12 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag 12 bis 21 Uhr

Besonderheiten:

Rathausturm kann bestiegen werden, Führungen im Unterirdischen Zeitz (kostenpflichtig), Handwerk und Kleinkunst, Märchenoma, Weihnachtsmann ist täglich unterwegs, Wichtelwerkstatt für Kinder, Fahrgeschäfte

Parkmöglichkeiten:

kostenpflichtig) auf dem Neumarkt, Besenstraße, an der Neumarktstraße, kostenfrei auf dem Schützenplatz und am Steinsgraben

Besonderheiten:

Die Schlossweihnacht kostet Eintritt: Einzelticket fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Eröffnung mit Weihnachtsmann, Gefolge und Programm auf der Bühne 15 Uhr

Schlossmuseum kann besucht werden, Schlosspark geöffnet

Jeden Tage Krippenspiel mit lebenden Tieren, handwerkliche Schauvorführungen, Museumsführungen, 18.30 Uhr Musik am Feuer – Konzerte, Tiergehege als Attraktion für Kinder, Karussell, Kutschfahrten mit dem Weihnachtsmann

Hier finden Sie weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt in Zeitz.

Naumburg:

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 10 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag 10 bis 21 Uhr

Besonderheiten:

Ein Anziehungspunkt ist die Eisbahn, auf der bis zum 7. Januar 2018 Pirouetten gedreht oder auch Eisstockschießen-Wettkämpfe ausgetragen werden können. Sehenswert ist ebenso die große Weihnachtskrippe, die mit überlebensgroßen Figuren vor dem Ratsherrenportal der Stadtkirche St. Wenzel die Weihnachtsmarktbesucher erwartet. (mz)