Vor 35 Jahren brachen die letzten Tage der DDR an. Noch ahnte es niemand, doch es blieb kein Jahr mehr bis zum Ende der SED-Herrschaft. Eine Serie schaut zurück auf die letzten Tage des anderen Deutschland.

Mitte Juli flüchten die ersten DDR-Bürger in die Budapester Botschaft der Bundesrepublik. Ende August dürfen sie ausreisen - doch DDR-Bürgern wird es nun verboten, Ungarn zu besuchen.

Halle/MZ. - Die ersten verschwinden spurlos in diesem Sommer vor 35 Jahren. Nachdem im Westfernsehen Ende Juni Bilder von einem Treffen des österreichischen Außenministers Alois Mock und seines ungarischen Amtskollegen Gyula Horn gezeigt wurden, bei dem die beiden Politiker in der Nähe des Neusiedler Sees demonstrativ ein Loch in den bis dahin beinahe undurchdringlichen Eisernen Vorhang zwischen Ost und West schnitten, ändern zahlreiche DDR-Familien ihre Urlaubspläne.