Millionen Schuss Munition, 750.000 Kalaschnikow-Maschinenpistolen, 120 Jagdflugzeuge und hunderttausende Minen und Granaten lieferte die DDR bis 1989 an die Feinde Israels.

Der Mann, der hinter hinter den Terroristen vom "Schwarzen September" stand, und sein begeisterter deutscher Fan Erich Honecker: 1982 gab der DDR-Staats- und Parteichef in Ost-Berlin ein Dinner zu Ehren des PLO-Vorsitzenden.

Halle/MZ - Für Izzat Al-Asmar war die Sache am späten Abend dieses Januartages des Jahres 1977 völlig klar. Gerade hatte der junge Mann, als Facharzt in Ausbildung in Wolfen beschäftigt, eine ganze Gruppe von zornigen Palästinensern angeführt, um das Ostberliner Büro der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) kurzzeitig zu besetzen.