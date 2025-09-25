Candy Dassler hat dem ehemaligen DDR-"Betriebsferienlager Gera" an der Ostsee seit 2017 wieder Leben eingehaucht – mit Soljanka und Übernachtungen in den alten Bungalows. Nun steht das alles auf der Kippe.

Weil das Klo saniert wurde! Kultiges DDR-Ferienlager an der Ostsee vor dem Aus

Rügen. – Dunkle Wolken schweben über dem ehemaligen DDR-"Betriebsferienlager Gera" an der Ostsee. Dem Traum von Candy Dassler aus Zeulenroda (Landkreis Greiz in Thüringen) droht das Aus, weil ein Sanitärhäuschen modernisiert wurde.

Der Thüringer Betreiber hatte das in den 1980er Jahren vom VEB Rationalisierung Gera errichtete Feriendorf im Jahr 2017 gekauft. Stück für Stück hatte er dem Areal wieder Leben eingehaucht und lässt dort Ostalgie lebendig werden.

DDR-Ferienlager auf Rügen: Sanierung des Sanitärhauses hat große Folgen

Seit Jahrzehnten, so "Thüringen24", ziehe das Lager auf Rügen Urlauber aus dem gesamten Bundesgebiet an. Um Soljanka zu essen und in den original erhaltenen DDR-Bungalows zu übernachten, würden auch Menschen aus Thüringen regelmäßig dorthin reisen.

Nun soll das enden, denn laut des Landkreises Vorpommern-Rügen habe Dassler mit der Sanierung des Sanitärhauses den Bestandsschutz für das Camp verwirkt. Die Behörde sieht in dem frisch renovierten, sauberen und schimmelfreien Gebäude einen Ersatzneubau.

Deshalb müsse er, so die "Ostthüringer Zeitung", mehrere Bereiche an der Steilküste unweit von Kap Arkona räumen. "Das betrifft die Dachzelte mit den Trabants und unsere DDR-Wohnwagen", so Dassler gegenüber der Zeitung.

Auch der Kiosk in einem kultigen Bastei-Wohnwagen sei betroffen. All das muss verschwinden, ansonsten würden Strafgelder von fast 20.000 Euro drohen.

DDR-Oldtimer-Club kämpft um Betriebsferienlager an der Ostsee

Das Schicksal des Sanitärhauses sei noch nicht abschließend entschieden. Sollte es Dassler jedoch abreißen müssen, wäre das gesamte Areal mit den DDR-Bungalows nicht mehr vermietbar.

"Dann muss ich das Toilettenhaus abreißen und die einzelnen Bungalows mit Sanitäranlagen ausstatten. Dann geht aber die DDR und der originale Charakter der Anlage verloren", zitiert "Thüringen24" den Betreiber.

Hoffnung geben ihm die Fans der Anlage. So habe der DDR-Oldtimer-Club für den Erhalt des DDR-Lagers demonstriert und auch eine Petition gestartet. Über 400 Menschen sollen bereits unterzeichnet haben. Auch Dassler selbst will so schnell nicht aufgeben.