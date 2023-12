Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönhausen/MZ. - Es ist der Augenblick, den wohl jeder Weihnachtsmann fürchtet. Und eine Situation, in der auch das beste Kostüm, die schönsten Geschichten nicht immer helfen. Die unfreiwillige Enttarnung. Marlies Kuckuck kann sich noch genau an jenen Vormittag vor ein paar Jahren erinnern, als sie als Geschenkebringer selbst mächtig ins Schwitzen kam – und das nicht in erster Linie wegen des warmen Kostüms, sondern wegen eines cleveren Jungen in ihrer Kita, der sie mit seinen Blicken ganz genau musterte. „Einer unserer Vorschüler fixierte mich die ganze Zeit“, erzählt die frühere Erzieherin, „und dann platzte es förmlich aus ihm heraus: ,Dich kenn’ ich, du bist Marlies Kuckuck’.“ Plötzlich sei es mucksmäuschenstill im Raum gewesen.