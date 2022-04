Zum dritten Mal in Folge: Keine Osterdemo im Zeitzer Forst

Lonzig/Breitenbach/MZ - Auch im dritten Jahr in Folge wird es am kommenden Ostermontag, 18. April, keine Demo für eine zivile Nutzung des Zeitzer Forstes geben. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hat es diesmal den Cheforganisator Dieter Kmietczyk selbst erwischt. Der ehemalige Zeitzer Oberbürgermeister liegt seit dem Wochenende corona-infiziert und auch daran erkrankt selber im Bett. Darüber hinaus sei für die Bürgerinitiative die Vorlaufzeit nach dem Wegfallen der Corona-Bestimmungen durch Bund und Land zu kurz für eine Anmeldung der Demonstration zu kurz gewesen. Zuletzt fand die Osterdemo im Zeitzer Forst 2019 statt.

Für Kmietczyk wäre so eine Veranstaltung in diesem Jahr ganz besonders gewesen. „Das ist wirklich sehr schade in Anbetracht des Vorhabens der Bundeswehr dort“, meinte er. Der Standort der Pionierkaserne in Gera soll um ein Truppenübungsgebiet mit Schießanlage im Zeitzer Forst erweitert werden (die MZ berichtete). Die Bürgerinitiative denke deshalb über rechtliche Schritte nach. „Wir sind nicht gegen die Bundeswehr im allgemeinen, sondern gegen eine militärische Nutzung des Zeitzers Forstes“, stellt Kmietczyk klar.