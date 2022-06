Zertretene Märzenbecher zwischen Zeitz und Gera sind weiterhin Thema

Ossig/MZ - Auch in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Gutenborn war die Märzenbecherwiese in Ossig ein heiß diskutiertes Thema. Dabei ging es nicht nur um das Zertrampeln oder Stehlen der Blumen (die MZ berichtete). „Solange der Eigentümer der Wiese kein Problem mit dem Betreten seiner Wiese hat, sehe ich leider keinen Handlungsbedarf durch die Gemeinde“, erklärte so zum Beispiel Bürgermeister Stefan Leier (CDU). Allerdings missbilligte er den sorglosen Umgang zahlloser Besucher, die vor allem am Wochenende für regelrechte Belagerungszustände in Ossig sorgen, mit der Natur.

