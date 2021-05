Wie weiter mit leerstehender Schule im Osterfelder Ortsteil Haardorf?

Haardorf - Was passiert mit der alten Schule im Osterfelder Ortsteil Haardorf? Der technische Ausschuss des Stadtrates hat jüngst während einer Vor-Ort-Sitzung die städtische Immobilie genauer unter die Lupe genommen und darüber diskutiert, was aus dem seit einiger Zeit leerstehenden Gebäude werden soll.

Kleine Dorfschule in Haardorf wurde bereits Mitte der 1970er Jahre geschlossen

Der Heimatverein des Ortes könnte sich eine Nutzung des kleinen Gebäudekomplexes vorstellen. Schon jetzt hat der Verein dort verschiedene Utensilien gelagert. „Allerdings ist das Haus in keinem guten Zustand. Es müsste viel gemacht werden. Der finanzielle Aufwand für die Stadt wäre ziemlich hoch. Die Frage ist, ob wir uns das leisten können“, so Osterfelds Bürgermeister Hans-Peter Binder (parteilos). Auch ein Verkauf der Immobilie steht zur Debatte. Doch noch sei nichts entschieden. Man werde im Stadtrat die Diskussion um die alte Schule führen und dort die Zukunft des Hauses beschließen, hieß es.

Die kleine Dorfschule in Haardorf wurde übrigens bereits Mitte der 1970er Jahre geschlossen. Die Kinder lernten fortan im benachbarten Waldau, später, als auch dort die Schule geschlossen wurde, in Osterfeld. Das Haardorfer Schulgebäude wurde nach der Schließung umgebaut und dann in großen Teilen als Wohnhaus genutzt. Hier wohnte bis zu seinem Tod der ehemalige Lehrer samt Familie. Der Heimatverein, der Interesse an dem Gebäude angemeldet hat, nutzt derzeit eine Holzbaracke am Sportplatz des Ortes. Zudem ist eine kleine Heimatstube in der sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Dorfkirche eingerichtet. (mz)