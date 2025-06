In drei Jahren will Bob Hanning endgültig Schluss machen als Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Ein Nachfolger steht längst bereit.

Berlin - Geschäftsführer Bob Hanning will nichts dem Zufall überlassen und bei den Füchsen Berlin frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. „Also bin ich jetzt dabei, Verträge mit Sportausrüstern, Vermarktungsagentur oder Ticketing weit über die Grenzen hinaus zu verlängern, langfristig alles gut und neu aufzustellen. Gedanklich bin ich schon im Jahr 2030 bis 2035“, berichtete der 57-Jährige der „Bild am Sonntag“.

Seit 2005 ist Hanning bei den Hauptstädtern. 2028 will der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes endgültig aussteigen. Daran ändert auch die derzeitige Erfolgswelle des deutschen Meisters und Champions-League-Finalisten nichts. „Ich bin überzeugt davon, nicht rückfällig zu werden. Ich will die Füchse Berlin in gute Hände übergeben“, kündigte Hanning an.

Wer folgt auf Hanning?

Hannings Nachfolger soll der langjährige Füchse-Kapitän Paul Drux werden. Der 30-Jährige hatte seine Karriere vergangene Saison aufgrund einer Verletzung vorzeitig beenden müssen. „Im Erfolg passieren die größten Fehler und die will ich nicht machen. Ich will Paul einen gesunden Verein übergeben und den Club so hinterlassen, dass alle glücklich sind“, stellte Hanning klar.

Zuletzt hatte Drux sein Studium der Wirtschaftsinformatik beendet. „Er wird jetzt einige Zeit Erfahrungen in Unternehmen sammeln. Und dann wird er als Mitglied der Geschäftsführung zurückkommen zu den Füchsen Berlin“, hatte Vereinspräsident Frank Steffel Anfang Juni verkündet.