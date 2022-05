Wie die Weiße Elster bei Großosida zum Stromer wird

In Großosida entsteht ein Wasserkraftwerk. Im Spätsommer soll es schon den ersten Strom liefern. Auch Fische sollen profitieren.

Am Wehr in Großosida entsteht ein Wasserkraftwerk. Norbert Schlegel ist der Bauherr.

Grossosida/MZ - Wild sieht es derzeit an der Weißen Elster bei Großosida aus. Denn direkt am Wehr, dort wo der Zeitzer Mühlgraben beginnt, entsteht für rund drei Millionen Euro ein neues Wasserkraftwerk. Der Ulmer Geschäftsmann Norbert Schlegel ist dafür verantwortlich und freue sich schon auf seinen Beitrag zum Thema Grüne Energie. „Unser Kraftwerk läuft auch bei Dunkelflaute“, sagt er und grinst. Denn er weiß, dass die neue Anlage unabhängig von Sonne und Wind 365 Tage im Jahr ökologischen Strom gewinnen wird. Schlegel geht von 1,2 Millionen Kilowattstunden in diesem Zeitraum aus.