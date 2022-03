Werktore öffnen sich: Was Schülern in Zeitzer Gießereibetrieb geboten wird

Werkhalle von Zeitz Guss an der Naumburger Straße in Zeitz.

Zeitz/MZ/ank - Jugendliche sind in der kommenden Woche in die Produktionshallen der Zeitzer Guss GmbH (ZGG) eingeladen. Das zur Thüringer Silbitz-Group gehörende Unternehmen beteiligt sich am Tag der Berufe und möchte sich als Ausbildungsbetrieb vorstellen und anbieten. Der Tag der Berufe findet am kommenden Mittwoch, 16. März statt, und zwar unter dem Motto „#AusbildungKlarmachen“.

Die ZGG öffnet laut einer Mitteilung aus dem Unternehmen an diesem Tag die Werktore für alle interessierten Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse. „Am Aktionstag können Jugendliche bei einer ganz privaten Werkstour hinter die Kulissen der Gießereien schauen, Arbeitsplätze besichtigen und dabei die eigenen Talente entdecken“, teilt Firmensprecherin Elisa Eichler mit.

Tipps für Bewerbungen

Die jeweiligen Ausbildungsleiter stellen die Anforderungen aus Praxis und Theorie der insgesamt zehn Ausbildungsberufe vor. Zudem geben sie Tipps für die Bewerbung und stehen dabei für Fragen zur Verfügung. Ausgebildet werden in dem Zeitzer Unternehmen, dessen Haupteingang sich in der Neuen Werkstraße befindet, unter anderem Gießereimechaniker, Werkstoffprüfer und Industriemechaniker, die dann in ihrem Job die Produktion von bis zu 50 Tonnen schweren Gussteilen vornehmlich für die Windkraftindustrie unterstützen.

Interessierte Schüler, heißt es, können den Tag der Berufe mit, aber auch ohne Eltern besuchen. Durch Guss-Werk sind drei Führungen geplant. Sie beginnen 15, 16 und 17 Uhr.

Der Tag der Berufe ist eingebettet in eine „Woche der Ausbildung“, mit der nicht nur die Agentur für Arbeit Weißenfels vom 14. bis 18. März Schülern Anregungen für die Zukunftsplanung geben will. In der Aktionswoche sollen Jugendlichen und Eltern die Fülle an Ausbildungsberufen und das Angebot der Berufsberatung nähergebracht werden.

42 Firmen aus dem Burgenlandkreis beteiligt

Am „Tag der Berufe“ öffnen im Burgenlandkreis 42 Unternehmen ihre Werktore für Schülerinnen und Schüler. Am Donnerstag, 17. März, stellen die Hochschule Merseburg und die Uni Halle in einem virtuellen Infoabend unter dem Motto „Finde das Studium, was zu dir passt!“ ihre Orientierungsangebote für Studieninteressierte und Eltern vor. Beginn ist 18 Uhr. Bei Fragen können sich Schüler oder Eltern zudem an die Berufsberatung der Arbeitsagentur wenden und sich dort Termine ausmachen.

Auch Angebote für Arbeitgeber sind geplant: Am 14. März, 15 bis 16.30 Uhr, findet eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Ausbildungsrecht in der Praxis“ statt.