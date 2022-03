Welche Spenden für Opfer des Krieges dringend benötigt werden

Zeitz/MZ/ank - In den Sammelstellen des Burgenlandkreises für die Opfer des Ukrainekrieges werden sowohl Sachspenden gesammelt für Menschen, die hierher geflüchtet sind, und auch für Menschen, die sich noch beziehungsweise nahe des Kriegsgebietes befinden.

Die Kreisverwaltung hat auf MZ-Anfrage am Mittwochabend mitgeteilt, welche Dinge besonders benötigt werden. Das sind für Menschen in der Ukraine: Feldbetten und Tragen, Schlafsäcke, Wolldecken, haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, Konserven mit Aufreißdeckel, Mehl, Zucker, Grütze, Tee, Kaffee, Milchpulver, Dosenwurst); Kindernahrung, Windeln und Babydecken; medizinische Hilfsmittel (Medikamente, Rollstühle, Gehhilfen, Verbandsmaterial, Erste Hilfe Sets, Kühlpacks, Rettungsdecken), Hygieneprodukte (Duschgel, Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta, Damenbinden, Taschentücher, Handtücher, Feuchttücher).

Weitere Informationen:

Bürgertelefon: 0800/3 33 00 13,

Hilfsangebote, auch für Wohnraum, können geschickt werden an: buergertelefon@blk.de

Spendenkonto: Sparkasse Burgenlandkreis, DE248005300011310 53261, Zweck: Spende für Ukraine

Informationen auch unter www.burgenlandkreis.de

Für Menschen, die nach Deutschland kommen, sind wichtig: gut erhaltene Kleidung in allen Größen, Kinderspielzeug, Kuscheltiere, Bücher, Mobiltelefone mit Sim-Karten (um mit Verwandten zu kommunizieren), Ladekabel.

Auf der Internetseite des Burgenlandkreises sollen an diesem Donnerstag weitere Informationen dazu veröffentlicht werden. Da sollen Bürger dann auch Listen finden von dem, was für die Versendung in die Kriegsgebiete und für hier eintreffende Flüchtlinge benötigt wird. Sammelstellen sind die kreislichen Coronaimpfzentren. Das Zeitzer befindet sich in der Katastrophenschutzhalle in der Friedensstraße, ein weiteres ist im Gewerbegebiet Zorbau.