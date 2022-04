Wann beginnt der Bau eines höheren Hochwasserschutzdeiches in der Elsteraue?

Göbitz/MZ - Überflutete Keller und Grundstücke, Menschen waten durch kniehohes Wasser, verlieren ihr Hab und Gut - die Erinnerungen an die Jahrhundertflut im Juni 2013 sind vor allem in den Wasserdörfern in der Elsteraue bis heute lebendig. „Wir haben jetzt acht Jahre nach der Flut und es ist meinen Einwohnern im Dorf nicht mehr erklärbar, warum immer noch nichts passiert ist“, sagt Gerald Glück, Ortsbürgermeister in Göbitz (parteilos). Denn nicht allein die Jahrhundertflut hatte die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Hochwasserschutz gezeigt. Immer wieder tritt die Weiße Elster nach Starkregen über ihre Ufer, überschwemmt Wiesen und Felder, Straßen und läuft in die Dörfer.