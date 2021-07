Vierter Sanierungsabschnitt am Autobahnkreuz Rippachtal eingeläutet - neue Umleitungen

Weissenfels/MZ/kem - In der kommenden Woche will die Autobahn GmbH des Bundes den vierten Sanierungsabschnitt am Autobahnkreuz Rippachtal einläuten. Ab Montag können dann Autofahrer auf der A9 aus Richtung Berlin und aus Richtung München kommend nicht mehr auf direktem Wege auf die A 38 in Richtung Göttingen abfahren, informierte das Unternehmen kürzlich in einer Pressemitteilung. Die sich aus diesem Bauabschnitt ergebenden Einschränkungen sollen aller Voraussicht nach zwischen dem 2. August und dem 14. September gelten.

Saniert werden während dieser sechs Wochen die Einfahrten und jeweils anliegenden Rampen, informierte die Autobahn GmbH. Auch der sogenannte Überflieger, über den man von der A9 aus Richtung München kommend die A38 nach Göttingen erreicht, werde ertüchtigt. Umgeleitet wird der Fernverkehr sowohl von der A9 aus Richtung München als auch aus Richtung Berlin über die A38. Die Autofahrer müssen also zunächst in Richtung Leipzig bis zur Anschlussstelle Lützen weiterfahren. Dort können sie abfahren, wenden und dann in Fahrtrichtung Göttingen wieder auf die A38 auffahren.

Die Sanierung des gut zweieinhalb Jahrzehnte alten Autobahnkreuzes hatten die Planer aufgrund des Umfangs vorsorglich in acht verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt. Begonnen hatten die ersten Arbeiten im März. Abgeschlossen sein soll die Sanierung im Dezember. Insgesamt sind für die Ertüchtigung eines der wichtigsten Verkehrsknoten Mitteldeutschlands stolze 8,7 Millionen Euro. Mit der turnusgemäßen Sanierung sollen Materialermüdungen und Schäden beseitigt werden. Neben den Fahrbahnen selbst werden auch die Auf- und Ausfahrten erneuert sowie Schutzplanken erneuert.