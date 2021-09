Unterschriftensammlung für Proteste gegen die Corona-Maßnahmen hat Lücken

Mit einem offenen Brief samt Unterschriftensammlung fordert die Naumburgerin Beate van der Meer, stellvertretende Kreisvorsitzende der Corona-Pandemie kritischen Partei ?Die Basis?, ein Ende dieser Regeln.

Zeitz/Naumburg/MZ - Im Landratsamt ist am Freitag ein offener Brief samt Unterschriftensammlung eingegangen. Darin fordert die Naumburgerin Beate van der Meer, zweifache Mutter und stellvertretende Kreisvorsitzende der Partei „Die Basis“, die sich im Rahmen der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegründet hat und sich für ein Ende dieser Regeln ausspricht, dasselbe an den Bildungseinrichtungen im Burgenlandkreis. Nämlich eine „Rückkehr zu einem Schulalltag ohne Impfdruck, Tests und Masken“. Dazu seien nach ihren Angaben 624 Unterschriften gesammelt worden.

Kreis bemängelt offenen Brief gegen Corona-Regeln

Kreissprecher Steven Müller-Uhrig bestätigt, den Brief und die Unterschriften erhalten zu haben, kritisiert aber, dass auf dem Brief kein Absender stand. Bei den Unterschriftenlisten handele es sich um mehrere, nicht nummerierte Seiten. „Aufgrund der Kürze der Zeit war bisher nur eine kurze Sichtung der Unterschriften möglich, ohne die genaue Zahl bereits ermitteln zu können“, so Steven Müller-Uhrig. Es sei jedoch aufgefallen, „dass mitunter nur Vornamen genannt oder Adressen unvollständig sind“.

Soweit zur Form. Was die inhaltlichen Forderungen anbelangt, hatte Landrat Götz Ulrich (CDU) bereits kürzlich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen an den Schulen Landesregelungen sind und die Kreisverwaltung deshalb nichts daran ändern könne. Beate van der Meer werde aber einen Antwortbrief erhalten, versichert Müller-Uhrig.

Mehrere Briefe fordern Beendigung der Corona-Maßnahmen

Zwar sei der offene Brief laut der Maßnahmenkritikerin auch an das Bildungsministerium Sachsen-Anhalts geschickt worden. Dort sei er nach Angaben der stellvertretenden Ministeriumssprecherin Josefine Hannig - zumindest bis Freitagnachmittag - aber nicht angekommen, weshalb sie keine Stellung dazu beziehen könne.

Davon unabhängig seien aber „in der Tat in den vergangenen Monaten vermehrt Briefe eingegangen, die die Beendigung der Corona-Maßnahmen fordern“, so Josefine Hannig. Wie viele genau, könne sie aber nicht sagen: „Eine zahlenmäßige Erfassung der Briefe erfolgt nicht.“