In seinem Garten pflegt er, was andere übersehen: Pflanzen und Geschichte.

Priorau/MZ. - Er sitzt nicht gern still. Auch mit fast neunzig Jahren hat Richard Preuße noch genug zu tun – im Garten, in der Kirche, am Schreibtisch. Der gebürtige Priorauer ist eine Institution im Dorf. Wer wissen will, wann die alte Schmiede geschlossen wurde oder wie viele Mannschaften der Fußballverein früher hatte, der fragt ihn. Als Chronist hat er nicht nur ein umfassendes Häuserbuch erstellt, sondern gleich auch die Dorfgeschichte in einem gebundenen Buch festgehalten.