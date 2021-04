Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Lützen - In der Nacht zum Dienstag (27.04.21) brachen Unbekannte in einem Einkaufsmarkt in der Starsiedeler Straße in Lützen ein.

Wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilt, wurde der Einbruch um circa 2.40 Uhr in der Nacht begangen. Die Täter brachen ein Gitter vor einem der Fenster des Marktes ein, brachen das Fenster auf und stiegen dann in den Innenraum.

Im Kassenbereich stahlen sie mehrere Tabakwaren. Ob noch etwas entwendet wurde, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)