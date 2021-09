Zorbau/MZ/ank - Bundesweit haben an diesem Donnerstag die Coronaimpfzentren letztmalig geöffnet. Das bedeutet, dass auch das Impfzentrum des Burgenlandkreises in Zorbau schließt. Allerdings, so Landrat Götz Ulrich (CDU), habe sich der Burgenlandkreis bis 23. Oktober in das Objekt in Zorbau eingemietet und wolle bis zu diesem Zeitpunkt mit Hilfe eines mobilen Impfteams weiter Corona-Impfungen anbieten.

Trotz bundesweite Schließung der Impfzentren: Vorerst weiter Immunisierungen in Zorbau

Das Impfzentrum habe seit Weihnachten letzten Jahres rund 140.000 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. Um weiterhin im Landkreis Immunisierungen durchzuführen, ist auch der Impfbus weiter unterwegs. An diesem Freitag soll er zum Beispiel in Droyßig vor der Sparkasse stehen, und zwar von 11 bis 17 Uhr.

Derweil hat es auch von Dienstag- zu Mittwochmittag weitere gemeldete Coronaneuinfektionen gegeben. Diese Zahl gab der Landkreis am Mittwochnachmittag mit 17 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 54,24 beziffert. Am Tag zuvor lag sie bei 52,56. Aktuell gibt es im Landkreis 164 Infizierte, 21 davon sind laut Kreisverwaltung in der Stadt Zeitz zu finden. Für die Stadt wird eine Sieben-Tage-Inzidenz von 39,85 angegeben.

Der Tourenplan des Impfbusses im Internet: www.burgenlandkreis.de.