Nach tödlichem Unfall: Autobahn 9 bei Droyßig gesperrt

Auf der Autobahn 9, nahe Droyßig, ist am Mittwochmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Der Unfall habe sich an einem Stauende ereignet.

Droyßig/MZ/ank - Auf der Autobahn 9, nahe Droyßig, ist am Mittwochmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war nach bisherigen Informationen zwischen den Anschlussstellen Eisenberg und Droyßig ein Kleintransporter auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Kleintransporter sei sofort in Flammen aufgegangen. „Dadurch ist mindestens ein Insasse ums Leben gekommen“, so die Polizei.

Der Unfall habe sich an einem Stauende ereignet. Weitere Informationen zum Unfallhergang und zu dessen Folgen konnte die Polizei noch nicht geben.

„Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an“, sagte ein Sprecher der Weißenfelser Autobahnpolizei gegen 15.45 Uhr. Das bedeutet, dass die Autobahn in Richtung Berlin an der Unfallstelle zu diesem Zeitpunkt noch gesperrt war. Wie lange, das konnte nicht gesagt werden. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Eisenberg abgeleitet.