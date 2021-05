Teucherns Ortsbürgermeister warnt vor leichtsinnigem Umgang mit Coronavirus

Teucherner Ortsbürgermeister erkrankte schwer am Coronavirus und hat die Infektion überstanden. Nun warnt er vor der Verharmlosung der Krankheit, auch wenn Inzidenzzahlen sinken.

Teuchern - Es begann mit Halsschmerzen und Grippesymptomen. Dann ging es ihm von Tag zu Tag schlechter. Dirk Angermann ist einer von fast 13.000 Menschen im Burgenlandkreis, die sich im Laufe der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben. Inzwischen ist der Ortsbürgermeister von Teuchern, der in der Innenstadt die Gaststätte „Angermann“ führt, auf dem Weg der Besserung. Doch er warnt davor, die Krankheit auf die leichte Schulter zu nehmen und mahnt zur Vorsicht, was mögliche Öffnungen betrifft.

„Am Ende konnte ich keine fünf Schritte mehr gehen ohne Atemnot zu kriegen“

„Alles begann Anfang April“, erzählt der Gastronom. „Ich hatte Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen und dachte, dass ich mich aufgrund der kühlen Witterung bei Renovierungsarbeiten an unserem Gasthaus erkältet hatte.“ Als die Symptome nach einigen Tagen nicht abgeklungen waren, habe er einen Coronatest gemacht. Das Ergebnis - positiv. „Meine Hausärztin Dr. Jacqueline Schumann verordnete mir und meiner Frau Janett, die ebenfalls infiziert war, daraufhin häusliche Quarantäne.“

Doch im Laufe der Tage verschlechterte sich der Zustand des Ehepaares permanent. „Am Ende konnte ich keine fünf Schritte mehr gehen ohne Atemnot zu kriegen“, berichtet Angermann. „Das war extrem beunruhigend.“ Er rief daraufhin den Notarzt, der ihn und seine Frau sofort ins Krankenhaus einliefern ließ. „Man bekommt in dem Moment natürlich Panik, denn man hört von solchen Fällen immer nur aus den Nachrichten. Und dann trifft es einen selbst. Damit rechnet man nicht.“

Eine Woche Corona-Station: „Ich fühle mich noch immer deutlich geschwächt“

Nach intensiven Untersuchungen die Schock-Diagnose: Lungenentzündung. „Ich bekam Sauerstoff zugeführt, wurde mit dem Medikament Dexamethason behandelt.“ Insgesamt eine Woche lag der 51-Jährige auf der Coronastation im Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus. „Das ist eine Zeit, in der man viel Zeit zum Nachdenken hat“, sagt Angermann. Auch darüber, was Ärzte und Pfleger seit einem Jahr Tag für Tag leisten. „Die Arbeit des Klinikpersonals auf der Corona- station verdient allerhöchsten Respekt, das möchte ich ausdrücklich betonen.“ Denn die Arbeit in Vollschutz über den gesamten Tag hinweg verlange dem gesamten Personal eine Menge ab.

Nach einer Woche konnte der 51-Jährige die Klinik verlassen, steht seitdem unter ärztlicher Beobachtung. Dazu gehören Nachuntersuchungen der Lunge und anderer innerer Organe, für die er in engem Kontakt zu seiner Hausärztin steht. „Ich fühle mich noch immer deutlich geschwächt, aber es geht inzwischen aufwärts - wenn auch sehr langsam.“ So könne er körperlich anstrengende Arbeiten im Moment noch nur über kurze Zeiträume durchführen.

Ortsbürgermeister empfielt schnellen Kontakt mit Hausarzt

„Man ist einfach noch nicht wieder richtig fit“, sagt Angermann. Was ihn erschreckt: „Ich höre von immer mehr Fällen aus meinem Umfeld, bei denen Menschen im Alter zwischen 40 und 60 schwere Verläufe entwickeln. Aus Gesprächen mit den Betroffenen weiß ich inzwischen, dass junge Leute, die vorher sportlich topfit waren, nach einer Coronaerkrankung im Januar noch heute nicht in der Lage sind, wieder Sport zu machen. Daran sieht man, welche Wirkung dieses Virus hat.“

Die größte Gefahr die er sieht: Viele zögern möglicherweise zu lange, sich ins Krankenhaus zu begeben. „Man ist nach einem positiven Ergebnis allein zu Hause, doktert an sich herum. So verpasst man den richtigen Zeitpunkt dafür, sich Hilfe zu holen.“ Darum sei es wichtig, mit dem Arzt in Kontakt zu bleiben, wenn sich die Symptome nach einer Woche nicht bessern sollten.

Teuchener Ortsbürgermeister warnt vor leichtsinnigem Umgang mit Coronavirus

Wo er oder seine Frau sich infiziert haben könnten, das weiß Angermann übrigens bis heute nicht. „Wir waren immer vorsichtig. Gerade weil wir schon im letzten Jahr in unserer Gaststätte ein strenges Hygienekonzept umgesetzt haben.“ Trotz sinkender Inzidenzzahlen sieht er möglichen Lockerungen mit gemischten Gefühlen entgegen. „Ich möchte natürlich mein Lokal gerne öffnen und der Impffortschritt wird es möglich machen“, so Angermann. „Trotzdem hoffe ich, dass die Lockerungen nicht zu schnell erfolgen. Wir haben so lange darauf gewartet, dass wir unsere Geschäfte wieder öffnen können. Da spielen drei Wochen mehr oder weniger keine Rolle mehr.“

Denn sollten die Zahlen daraufhin wieder steigen, sei niemandem geholfen. Auch die Corona-Demonstrationen sieht Angermann seit seiner Erkrankung kritisch: „Natürlich haben diese Menschen ihre Berechtigung. Aber wenn man selber betroffen ist, sieht man das in einem anderen Licht.“ Denn auch wenn die Erkrankung für ihn vielleicht glimpflich ausgegangen sei: „Viele Betroffene kommen aus dem Krankenhaus nicht wieder nach Hause.“ (mz)