„Tapete abreißen reicht nicht“: Vorschlag besorgter Eltern als zu teuer abgelehnt

In der Kita in Osterfeld gibt es Schimmel an mehreren Wänden.

Osterfeld - Die Kita Matzturmmäuse in Osterfeld wird saniert. „Doch seit Monaten passiert aus unserer Sicht zu wenig, der Fußboden ist raus, das Haus gleicht einem Rohbau. Es sind keine Maler, keine Fliesenleger oder Heizungsbauer zu sehen“, sagt Martina Schmidt. Sie ist im Elternkuratorium und Mutter von drei Kindern. Zwei werden weiter in Osterfeld bereut, das große Kind fahren die Eltern jeden Tag nach Meineweh. Denn jene Gruppe wird während der Bauzeit im Ausweichquartier betreut. „Wir wollen unser großes Kind nicht von seinen Freunden trennen“, sagt die Mutter.

Über die Sanierung freuen sich die Eltern. Rund 480.000 Euro sollen verbaut werden, davon fließen rund 212.000 Euro als Fördermittel vom Burgenlandkreis. Im Sommer 2020 ging es los. Das Haus wurde 1985/86 als Kinderkrippe errichtet und ist in die Jahre gekommen. Jetzt sollen Bäder saniert, die Elektrik und Heizung erneuert werden.

Karl-Heinz Karbaum ist im Elternkuratorium und sorgt sich um die Sanierung der Kita in Osterfeld. Der Zeitplan ist kaum noch einzuhalten. (Foto: Yvette Meinhardt)

„Aus unserer Sicht passiert auf der Baustelle zu wenig“, sagt Karl-Heinz Karbaum. Er ist ebenfalls Vater und Vorsitzender im Kuratorium. Er selbst war viele Jahre Unternehmer in der Baubranche. „Was in den letzten sechs Wochen in der Kita passiert ist, schafft man normalerweise in einer Woche“, sagt Karbaum. Er glaube nicht, dass man noch im Zeitplan liege. Außerdem haben Eltern festgestellt, dass sich an mehreren Wänden in der Kita Schimmel gebildet hat.

Schimmel in Kita Matztturmmäuse in Osterfeld über Weihnachten entstanden?

Dieser befindet sich an Tapeten, Fenstern und Wänden. Erst bei der Sanierung werde das Ausmaß des Schimmels erkennbar. „Aus unserer Sicht reicht es nicht, nur die Tapeten abzureißen und frische Farbe darüber zu streichen. Schimmel ist äußerst gefährlich, deswegen haben wir darauf aufmerksam gemacht, das Gespräch mit der Gemeinde gesucht und ein Schreiben an das Gesundheitsamt verfasst“, sagt Karbaum.

Man wolle dem Schimmel auf den Grund gehen. „Wir Eltern haben vorgeschlagen, eine Lüftungsanlage einzubauen. Diese wirkt nicht nur gegen Schimmel, sondern kann auch Hygiene-Anforderungen in Corona-Zeiten entsprechen, denn die Zimmerdecke ist sowieso aufgerissen“, fügt Martina Schmidt hinzu.

Ja es gibt Schimmel im Osterfelder Kindergarten VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann

„Ja es gibt Schimmel im Osterfelder Kindergarten“, bestätigt VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann (FDP). Dieser sei in den Weihnachtsferien entstanden. Von Weihnachten bis zum 8. Januar war niemand in der Kita. Es wurde nicht gelüftet und draußen war es besonders kalt. Dies habe zu der Ausbildung von Schimmel an der Außenwand geführt. Dem widersprechen die Eltern, Schimmel sei schon da gewesen und ein Hauptgrund für die Sanierung, so Karbaum.

Unikill soll Schimmel in Kita Matztturmmäuse in Osterfeld beseitigen

„Wir haben jetzt die Fachfirma Unikill mit der Behandlung und Beseitigung von Schimmel beauftragt“, sagt Kerstin Beckmann. Danach soll es Schimmel-Messungen durch den Verbraucherschutz geben. Eine Anlage zur Luftreinigung könne sich die VG aus Kostengründen nicht leisten. Doch gerade aus Kostengründen schlagen die Eltern vor, wenigstens die Rohre in die Decke einzubauen. „Wir haben nicht nur die Kita in Osterfeld, sonder insgesamt zehn Einrichtungen in der Verbandsgemeinde. Das wird definitiv zu teuer“, sagt Beckmann.

Auch was den zeitlichen Bauverzug betrifft hätten die Eltern Recht. „Die Baumaßnahmen sind sehr umfassend. Auf Grund von Corona können nicht mehrere Firmen zur gleichen Zeit auf der Baustelle arbeiten“, begründet die Bürgermeisterin. Neu hinzugekommen sei eine Fußbodenheizung im Krippenbereich. Das trage zum Zeitverzug bei. Sie hofft, dass die Kinder zu Beginn des neuen Schuljahres, spätestens Ende September wieder in die Kita dürfen. Die Außenanlagen könnten auch saniert werden, wenn die Kinder wieder im Haus sind. (mz)