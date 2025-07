Ein Mann zielt in Chemnitz mit einer Schusswaffe aus dem Fenster einer Wohnung heraus auf die Straße. Ein 41-Jähriger wird verletzt. Was ist die Motivation des Schützen?

Mann schießt in Chemnitz aus Fenster auf Fußgänger

Ein Mann hat in Chemnitz auf einen Fußgänger geschossen. (Symbolbild)

Chemnitz - Ein Mann hat in Chemnitz aus einem Fenster auf einen Fußgänger geschossen. Das 41 Jahre alte Opfer sei am Freitagabend am Arm verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der mutmaßliche Schütze wurde vorläufig festgenommen, später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung liefen jedoch weiter. In der Wohnung des Mannes im Ortsteil Sonneberg stellte die Polizei eine Gasdruckpistole mit Stahlkugeln sicher.

Zeugen hatten die Polizei über die Attacke mit der Schusswaffe informiert. Zum Hintergrund des Angriffs könnten noch keine Aussagen getroffen werden, teilte die Polizei mit.