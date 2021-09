Sollen auch im Burgenlandkreis SB-Geldautomaten geschlossen werden?

Zeitz/Weissenfels/MZ - Wie die Kollegen der MZ-Ausgabe im Saalekreis berichteten, schließt die Saalesparkasse dort und in Halle zehn ihrer bisherigen 36 Selbstbedienungsterminals. Droht das auch im Burgenlandkreis?

Nein, „ein Rückbau von Geldautomaten ist derzeit von uns nicht geplant“, sagt Verena Fischer, Sprecherin der Sparkasse Burgenlandkreis, auf MZ-Anfrage. Allerdings stelle man auch hierzulande fest, „dass die Nutzungszahlen aufgrund des zunehmenden bargeldlosen Bezahlens unserer Kunden und des Onlinebankings deutlich zurückgehen“. Die Sparkasse überprüfe die Standorte und deren Nutzung regelmäßig und werde im Einzelfall „über die weitere Aufrechterhaltung entscheiden“.

Im Burgenlandkreis wurden seit Januar 2019 sechs SB-Terminals geschlossen

Im Vergleich zu anderen Geldinstituten verfüge die Sparkasse Burgenlandkreis über das dichteste Netz an Geschäftsstellen und SB-Terminals. Im gesamten Geschäftsgebiet unterhalte sie 30 Filialen und 58 Geldautomaten.

In letztere habe man in diesem und vergangenem Jahr sogar investiert. Insgesamt seien 26 Geräte erneuert beziehungsweise ausgetauscht und ein neues SB-Terminal im Globusmarkt in Theißen installiert worden. Aktuell wurde an diesem Mittwoch ein SB-Terminal in der Käthe-Niederkirchner-Straße in Zeitz ausgetauscht.

Doch seien auch im Burgenlandkreis seit Januar 2019 sechs SB-Terminals geschlossen worden, eben weil „die Nutzungszahlen derart gering waren, dass ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich war“. Hohe Kosten für die Automaten würden durch „den Betrieb der Leitungen, für die Bargeldlogistik, für Versicherungen und die Reinigung“ anfallen, so Verena Fischer. Um die erfolgten Schließungen zu kompensieren, gibt es den Sparkassenbus, der jede Woche 17 Orte im Burgenlandkreis anfahre.