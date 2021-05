Soldaten ziehen sich aus Pflegeheim in Lützen zurück

Generalarzt Dr. Bruno Most (4. von links) beim Besuch in Lützen.

Weissenfels - Nach einem Corona-Ausbruch im Lützener Pflegeheim „Drei Villen“ kehrt dort der Alltag zurück. Am Montag werden sieben Sanitätssoldatinnen und Soldaten ihre Unterstützung beenden. Sie hatten in der Einrichtung seit dem 6. Mai ausgeholfen, nachdem sich dort mehrere Mitarbeiterinnen mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Bereits am Freitag besuchte Generalarzt Dr. Bruno Most das Personal vor Ort. Er ist stellvertretender Kommandeur Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung in Weißenfels und zugleich Beauftragter für die Zivil-Militärische-Zusammenarbeit. Er dankte den Soldaten für ihren Einsatz: „Sie stehen über einen langen Zeitraum an vorderster Front im Kampf gegen das Virus. Seite an Seite mit unseren zivilen Partnern haben sie bewiesen, dass Helfen in unserer DNA liegt.“ (mz/kem)