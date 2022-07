So will der Burgenlandkreis für Covid-Impfungen werben

Weissenfels/Zeitz/MZ - Die Impfkampagne im Burgenlandkreis gerät zunehmend ins Stocken. Zwar würde man auch mit den mobilen Impfteams einige Leute erreichen, laut Landrat Götz Ulrich (CDU) hätten beispielsweise am Sonntag 31 Personen das Impfangebot am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Zeitz genutzt. Dennoch ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein auf dem Weg zur anvisierten Herdenimmunität.

