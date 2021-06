So soll der Weg zum Hort in Teuchern sicherer werden

Teuchern - Die Mühlstraße in Teuchern soll einen Fußgängerüberweg erhalten. Das teilte Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) der MZ auf Anfrage mit. Demnach soll der Zebrastreifen in Höhe des Busbahnhofs Ende Juni errichtet werden. Ende Juli sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

Ziel der Maßnahme ist es laut Stadtverwaltung, einen sicheren Weg für Schulkinder zwischen dem neuen Hort am Schützenplatz und der Kernstadt sowie für Fußgänger zwischen Innenstadt und Edeka-Markt zu gewährleisten. Die Kosten dafür betragen laut Bürgermeister Schneider 70.000 Euro. Davon trägt die Stadt 10.000 Euro. „Wir haben lange gemeinsam mit dem Burgenlandkreis und der Polizei für die Errichtung des Fußgängerüberwegs gekämpft, und wir sind sehr froh, dass der Fußgängerüberweg nun realisiert wird“, so Schneider.

Weg zum Hort in Teuchern soll sicherer werden

Denn bei der Mühlstraße handelt es sich um eine Landesstraße, die also in Verantwortung des Landes liegt. Da die Strecke bei Unfällen auf der Autobahn A9 als Umleitung genutzt wird, kommt es hier immer wieder zu einem sehr starken Verkehrsaufkommen. Eltern hatten kritisiert, dass die Straße eine Gefahr für Kinder darstelle, die vom Hort in die Kernstadt wollen. „Hier war Handlungsbedarf zwingend notwendig, denn die Sicherheit unserer Kinder ist mir am wichtigsten“, so der Bürgermeister.

Bei der Umsetzung sollen demnach die Bordsteinkanten abgesenkt sowie die Straßenbeleuchtung entsprechend installiert werden. Außerdem sei eine Beschilderung notwendig. Eine Ampel ist dagegen nicht vorgesehen. Schneider: „Aufgrund der guten Sicht auf dieser Straßenhöhe ist eine Ampel hier nicht nötig.“ (mz)