Rätselhafte Firmen handeln in Sachsen-Anhalt mit Häusern

In der Jägerstraße 94 in Naumburg (Burgenlandkreis) sind noch Wohnungen frei. Das Mehrfamilienhaus liegt an einer Wohngebietskreuzung. Schmaler Vorgarten. Ziegeldach. Unauffällig. „Toll gelegen im Herzen Naumburgs“ - so wird hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Internet angepriesen. Was die künftigen Mieter wohl nicht wissen: Das Haus befindet oder befand sich im Besitz eines schottischen Familienclans. Ganz klar ist das nicht, denn die Besitzverhältnisse sind durch ein komplexes Netz aus Briefkastenfirmen verschleiert. Deutschland, Luxemburg, Großbritannien - die Spur ist lang und verzweigt. Dahinter steht ein Firmenmosaik, das nicht nur Steuervermeidung ermöglicht, sondern künftig auch für sozialen Sprengstoff in Sachsen-Anhalt sorgen könnte.

Handel über Briefkästen

Anfang Februar deckte eine Recherche des Saarländischen Rundfunks und des Rechercheverbunds Correctiv ein Netz sogenannter Briefkastenfirmen auf, in dessen Besitz sich tausende Wohnungen und Häuser in Deutschland befanden - auch in Sachsen-Anhalt. Vor Kurzem wurde ein Teil der Wohnungen weiterverkauft. Die Firmen handelten laut Correctiv auch Immobilien aus Naumburg, Magdeburg und Stendal. Auch das Haus in der Jägerstraße?94. Das geht aus Grundbucheinträgen hervor, die der MZ vorliegen. Als Eigentümer ist hier ein Unternehmen mit dem kryptischen Namen Residential Value East I GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main eingetragen.

Das Unternehmen ist eine klassische Briefkastenfirma: Sie besitzt weder eine Webseite, noch ist eine E-Mail-Adresse im Internet zu finden. Im Handelsregister ist lediglich eine Postadresse und eine Telefonnummer hinterlegt. Ein Griff zum Hörer offenbart jedoch: Der Anschluss gehört zu einer Kanzlei für Steuerberatung mit anderem Namen. Mit Immobilien in Sachsen-Anhalt habe man nichts zu tun, erklärt hier eine Sekretärin am Telefon.

„Diese Firmen wollen gar nicht erreichbar sein“, sagt Sebastian Eichfelder, Professor für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Universität Magdeburg. Laut dem Finanzexperten ist das Konzept solcher Briefkastenfirmen weit verbreitet. Hintergrund: Um eine Firma zu gründen, braucht es laut Eichfelder weder Mitarbeiter noch Büroräume. Es reicht ein Briefkasten. „Solche Firmen existieren nur auf dem Papier“, sagt der Professor. Die Scheinunternehmen dienten nur dazu, Besitz - etwa von Immobilien - zu halten. „Es geht dabei vor allem darum, Intransparenz zu schaffen.“

Die Residential Value East I GmbH ist eine Art Mosaikstein in einem größeren Firmengebilde. Im Handelsregister sowie in Grundbucheinträgen finden sich viele weitere Unternehmen mit ähnlichen Namen - etwa die Residential Value West I GmbH mit Sitz in Berlin. Laut Correctiv-Recherchen gehören sie zu einem Netzwerk aus gut einem Dutzend Tochterfirmen, deren Mutterkonzerne in Luxemburg sowie den britisch-karibischen Jungferninseln sitzen - beide Orte sind für ihre laxe Steuerpolitik bekannt.

Von der Residential Value führen die Besitzverhältnisse der deutschen Immobilien laut Correctiv nach Luxemburg zur „Balandra Holding“. Am Klingelschild des Unternehmenssitzes fanden die Journalisten 100?Firmennamen, die offenbar in einem Haus mit drei Etagen Platz finden. „Es ist eine Kette, die über mindestens zehn Abbiegungen führt“, sagt Jonathan Sachse. Der Correctiv-Journalist hat mit seinen Kollegen über Monate die Verstrickungen recherchiert. Am Ende haben sie laut Sachse zur Gordon-Familie geführt. Sie residiert in Schlössern in den schottischen Highlands und hält ein stattliches Immobilienportfolio mit Grundstücken in ganz Europa. Mit welchem Ziel die Familie ihren Besitz in einem derart verschachtelten System verteilt, ist unklar. Laut Correctiv blieben Anfragen unbeantwortet. Details zum Handel mit den Immobilien sind zudem vom Steuergeheimnis gedeckt. Anhaltspunkte für illegale Aktivitäten gibt es hier indes nicht.

Grundsätzlich ermöglicht der Handel von Grundstücken und Häusern innerhalb solcher Firmennetze den Eigentümern laut Finanzexperte Eichfelder verschiede Möglichkeiten der Steuervermeidung. Normalerweise werden beim Verkauf von Grundstücken Abgaben fällig. Werden jedoch nur Anteile einer GmbH gekauft, die diese Immobilien besitzt, entfallen diese Steuern. Der Klassiker sind laut Eichfelder sogenannte Share-Deals: Erwirbt eine Gesellschaft bis zu 94,9 Prozent der Firmenanteile eines anderen Unternehmens, entfällt dabei die Grunderwerbssteuer. Nach einer Wartefrist von fünf Jahren können zudem auch die restlichen Anteile erworben werden - ebenfalls steuerfrei. „Das ist legal“, so der Professor.

Und doch werden Briefkastenfirmen immer wieder für fragwürdige Zwecke genutzt: Im Rahmen der „Panama-Papers“ wurden 2016 weltweit viele Fälle von Steuervermeidung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung mithilfe von Briefkastenfirmen bekannt (siehe nebenstehenden Text „Post aus Panama“). Gestopft wurden die Lücken im Steuergesetz bislang nicht. „Das derzeit geltende Grunderwerbsteuergesetz lässt wie jedes andere Steuergesetz Gestaltungsspielräume zu, die grundsätzlich legal genutzt werden können und auch werden“, teilt Sachsen-Anhalts Finanzministerium dazu mit. Die Finanzbehörde sei zudem bestrebt, solche „Steuergestaltungen“ aufzudecken, heißt es aus Magdeburg.

„Wir haben letztlich einen Staat, der doch nicht so genau hinguckt“, meint hingegen Steuerexperte Eichfelder. Er sieht im Immobilienhandel über Briefkastenfirmen ein Problem - auch abseits der entgangenen Einnahmen für den Fiskus. Denn die Steuervermeidung großer Konzerne sorge für Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt. So könnten Großinvestoren über Briefkastenfirmen nahezu steuerfrei - und damit günstiger als Privatleute - Immobilien handeln. Stiegen gleichzeitig die Preise für Grundstücke und Wohnungen, werde der Erwerb für Normalbürger immer schwerer, so Eichfelder. Ein wachsender Teil des Wohnraums falle so in den Besitz großer Investoren. Am Ende seien es dann also nicht die Menschen vor Ort, die vom derzeitigen Steuergesetz profitierten. „Da steckt viel sozialer Sprengstoff drin.“

US-Konzern kauft Häuser

Die Wohnung in der Jägerstraße?94 in Naumburg sowie zahlreiche weitere Immobilien in Deutschland gehören inzwischen nicht mehr der Residential Value East I GmbH. Sie sind nun im Besitz einer Tochterfirma des US-Finanzinvestors KKR. Ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit Sitz in New York. Auf MZ-Anfrage teilt KKR mit, dass die deutsche Tochterfirma „Wohneinheiten“ mit „signifikantem Wertsteigerungspotenzial“ halte. Rund 1.200 davon liegen laut KKR in Sachsen-Anhalt. Weitere Fragen zu Briefkastenfirmen und Steuervermeidungsstrategien ließ der Konzern indes unbeantwortet.

Auffällig beim Immobilienkauf: Unter den Geschäftsführern der Immobilienverwaltung in Deutschland findet sich auch derselbe Name wie zuvor bei einer der Residential-Value-Ableger. Auch Steuerfachmann Sebastian Eichfelder muss hier stutzen: „Am Ende steht immer die Frage: Cui bono?“, kommentiert der Professor. Auf deutsch: Wer profitiert? (mz/Max Hunger)