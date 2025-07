Bei dem Event am Salzburgring muss der Sicherheitsdienst wegen eines aggressiven Deutschen einschreiten. Der junge Besucher verliert das Bewusstsein und stirbt. Die Polizei ermittelt.

22-Jähriger stirbt bei Electric Love Festival in Salzburg

Salzburg - Beim Electric Love Festival in Österreich ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Da er sich aggressiv verhalten habe, habe das Security-Personal des Musikfestivals am Salzburgring einschreiten müssen, berichtete die Polizei. Währenddessen habe der 22-Jährige aus bisher unbekannter Ursache das Bewusstsein verloren. Trotz Erster Hilfe und Notarzt-Einsatz sei der junge Mann noch am Einsatzort gestorben. Das Landeskriminalamt Salzburg hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.