Radweg: Wie weiter mit dem Lückenschluss zwischen Droßdorf und Zeitz?

Drossdorf/MZ/MV - In der jüngsten Sitzung des Gutenborner Gemeinderates ging es auch um Radwege. Das Thema hatte Andy Gentzsch (Bürgervereinigung) angestoßen, als er nach dem aktuellen Stand eines Lückenschlusses zwischen Droßdorf und Zeitz entlang der Bundesstraße 2 nachfragte. „Dazu bräuchten wir natürlich die Stadt Zeitz als Partner. Wir haben auch entsprechend nachgefragt aber bis heute noch keine Antwort erhalten“, erklärte Uwe Kraneis (parteilos), Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Markus Pospischil (CDU) schlug in diesem Zusammenhang eine Einbindung des Ortsteiles Golben ein. „Das unterstütze ich“, meinte Bürgermeister Stefan Leier (CDU), „Verbundprojekte sind ja sowieso förderfähiger. Das wäre eine gute Chance für öffentliche Gelder“. Das brachte Steffen Kühn (CDU) generell auf die Idee, dass die Verbandsgemeinde in der nächsten Sitzung des Bauausschusses mal das aktuelle Radwegekonzept vorstelle. „Wir bräuchten generell Lückenschlüsse zum Elster- oder auch zum Zuckerbahnradweg“, meinte er und wurde von Leier bestätigt. „Ja, da gibt es einige Lücken in der Verbandsgemeinde. Zum Beispiel zwischen Mannsdorf und Droyßig“, so Leier.