Osterfelder Naturbad steht kurz vor dem Saisonstart

Osterfeld - Im Osterfelder Naturbad stehen die Zeichen für die Saisoneröffnung auf Grün. „Wir bereiten alles so vor, dass wir am Sonnabend öffnen können“, sagt Schwimmmeister Thomas Teuscher und ist optimistisch. In der Vergangenheit hatte er die Becken bereits selber regelmäßig hinsichtlich der Wasserqualität beprobt. Am Montag nun war das Gesundheitsamt im Bad vor Ort, um eine abschließende Probe für den Saisonstart zu nehmen. Und auch die Vorbereitungsarbeiten in der Freizeitanlage liegen in den letzten Zügen.

Besucher können bald wieder im Osterfelder Naturbad plantschen

Gerade bei den Grünanlagen wird noch Hand angelegt, aber auch der Zaun zum angrenzenden Hain hin wird noch repariert. Was aber Thomas Teuscher und seinem Team derzeit die meisten Kopfzerbrechen bereitet, sind die geltenden Regeln. „Wir hoffen auf weitere Lockerungen“, so Teuscher. Denn zur Zeit benötigt man für den Eintritt ins Bad einen aktuellen Corona-Test, es sei denn man kann nachweisen, dass man vollständig geimpft oder genesen ist.

Auch, ob es wieder ein Gäste-Limit geben wird, ähnlich wie in der vergangenen Saison, sei noch nicht geklärt. Klar sei hingegen, dass die Duschen und Sammelumkleiden, aber auch der Beachvolleyballplatz vorerst geschlossen bleiben. Und klar ist auch, dass die Sonne noch Arbeit hat, um das Wasser aufzuheizen. Denn das Wasser hat erfrischende 16 Grad. (mz/ric)