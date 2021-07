Nabu lädt zur Fledermausnacht ins Rippachtal

Hohenmölsen/Taucha/MZ/TOS - Zur alljährlichen Fledermausnacht lädt der Regionalverband Saale-Elster des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschlands ein. Diese findet in Zusammenarbeit mit dem regionalen Trinkwasserversorger Midewa, dem Agricolagymnasium und dem Fledermausspezialisten Marco Roßner statt und zwar am Freitag, 27. August, in Taucha im Rippachtal. Laut einer Pressemitteilung des Nabu ist die Teilnehmerzahl begrenzt, eine Anmeldung sei zwingend erforderlich. Genauere Veranstaltungsdaten bekommen die Teilnehmer nach ihrer Anmeldung.

Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, aber auch an alle Naturfreunde. Bei der sogenannten Batnight - Bat ist Englisch und bedeutet Fledertiere - dreht sich alles um Fledermäuse, über die bei einer Exkursion alles Wissenswerte erfahren werden soll - und nach Möglichkeiten sollen die „Schönen der Nacht“, wie die Tiere auch genannt werden, in freier Wildbahn auch beobachtet werden.

„Alte Baumbestände, die in ihren Höhlen und Ritzen vielfältigen Unterschlupf gewähren, verschwinden zunehmend“

Ziel der Aktion ist es, auf die Bedrohung der Fledermäuse aufmerksam zu machen. 25 Fledermausarten sind in Deutschland heimisch. Doch den Tieren fehlt es immer mehr an Lebensraum. „Alte Baumbestände, die in ihren Höhlen und Ritzen vielfältigen Unterschlupf gewähren, verschwinden zunehmend“, schreibt der Nabu. Um auf die Gefährdung der Fledermäuse hinzuweisen, wird jährlich die internationale Batnight veranstaltet, die dieses Jahr zum 24. Mal stattfindet und vom europäischen Büro für Fledermausschutz organisiert wird. In Deutschland ist der Nabu Organisator der Veranstaltung.

Die diesjährige Batnight-Hauptveranstaltung wird pandemiebedingt jedoch nur in digitaler Art und Weise geben. Im Internet wird es am 29. August ein „umfangreiches digitales Angebot zum Batnight-Erleben geben“, so der Nabu.

Weitere Infos und Hauptveranstaltung unter: www.batnight.de. Anmeldung für die Fledermausnacht in Taucha erfolgt per Mail an: nabu2@gmx.de. Anmeldeschluss ist der 20. August.