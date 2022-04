Mit welchen Schwierigkeiten das Vier-Sterne-Hotel in Osterfeld zu kämpfen hat

Im Hotel Amadeus in Osterfeld wird derzeit modernisiert. So hat das Restaurant im Atrium neue Möbel, aber auch Trennwände bekommen.

Osterfeld/MZ - Smaragdgrüne Stühle, neuer Fußbodenbelag, Trennwände mit Naturmoos - im Atrium des Hotels Amadeus in Osterfeld hat sich in den zurückliegenden Wochen einiges verändert. „Wir sind mitten im Umbau und auch noch nicht fertig“, sagt Hotelchefin Petra Schubert. Der komplette Foyerbereich werde modernisiert. Dazu gehört auch die Erneuerung des Rezeptionsbereiches, der öffentlichen Toiletten, aber auch der Wandgestaltung. Zudem seien weitere Modernisierungsarbeiten geplant. So sollen auch Zimmer sowie der Küchentrakt eine Auffrischung erfahren. Rund eine Viertel Million Euro sollen letztlich in die Rundumerneuerung des Vier-Sterne-Hauses fließen.