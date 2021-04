Landrat macht Hoffung: Bald Impfung für alle im Burgenlandkreis?

Kann sich bald jeder Erwachsene im Burgenlandkreis unabhängig von Alter und Impfkategorie gegen eine Covid-19-Erkrankung immunisieren lassen? Diese Hoffnung weckt zumindest Landrat Götz Ulrich (CDU). Im Gespräch mit der MZ sagt er: „Wir können vermutlich noch im April das Impfen für alle öffnen, was auch eine Perspektive für jüngere Menschen schafft.“

Zudem betonte er, dass genauer hingeschaut werden müsse, wo Infektionen stattfinden. „In den Schulen war das bisher nicht so stark der Fall, weshalb ich dafür bin, sie so lange wie möglich offen zu halten“, so der Landrat. Repressive Maßnahmen wie Maskentragen und Tests in den Unternehmen müssten zwar vorerst erhalten bleiben. Eine Verschärfung der geltenden Maßnahmen sieht er jedoch kritisch: „Ich bin vorsichtiger geworden, zusätzliche Beschränkungen zu erlassen, die wir weder kontrollieren können, noch von den Menschen in der Breite angenommen werden.“

Aktuelle Corona-Zahlen

Währenddessen vermeldete der Burgenlandkreis am Freitag 116 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfälle. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis ist auf 1.129 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 379,66 und ist damit zum Vortag leicht gesunken.

Seit dem Ausbruch der Pandemie gibt es 11.118 bestätigte positive Fälle. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind 531 Todesfälle zu verzeichnen. (mz)

Insgesamt sind 46.991 Menschen mit der ersten und 7.789 Personen mit der zweiten Dosis geimpft worden. (mz/Martin Walter)