Landrat des Burgenlandkreises führt Aufsichtsrat der Metropolregion Mitteldeutschland

Naumburg/Zeitz/MZ/aG - Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland hat Landrat Götz Ulrich (CDU) erneut zum Vorsitzenden ihres Aufsichtsrates gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig, heißt es in einer von der Kreisverwaltung veröffentlichten Pressemitteilung. Sein Stellvertreter wurde wiederum der Bauunternehmer Klaus Papenburg aus der Stadt Halle.

„Im Umfeld der Städte Leipzig, Halle und Jena sind wir auf eine gute Stadt-Land-Zusammenarbeit angewiesen. Das ist für die Einwohner, für die Unternehmen und für eine abgestimmte Entwicklung zwischen Großstädten und dem ländlichen Umfeld in unseren Landkreisen unumgänglich. Daran möchte ich auch künftig gemeinsam mit den weiteren Aufsichtsräten, mit dem Vorstand der Metropolregion und unseren Kollegen in der Geschäftsstelle in Leipzig weiterarbeiten“, so Ulrich.

Dem Aufsichtsrat gehören 15 Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik der Metropolregion an, darunter die Oberbürgermeister von Leipzig, Jena, Gera und Zwickau sowie der Landrat des Landkreises Leipzig. Der Aufsichtsrat überwacht die Arbeit der Metropolregion Mitteldeutschland Management GmbH, die unter Leitung von Geschäftsführer Jörn-Heinrich Tobaben die operative Arbeit für die als Verein organisierte Region wahrnimmt. Wichtige Aufgabenfelder sind derzeit die Koordinierung der Wasserstoff-Aktivitäten und der Strukturwandel.