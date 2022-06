Krimineller Abend im Rehmsdorfer Gasthaus: Was Besucher erleben

Nach langer Zwangspause gibt es wieder erste Veranstaltungen in der Region.

Rehmsdorf/MZ - Rückkehr zum Alltag: Das Gasthaus „Zum Dorfkrug“ in Rehmsdorf ist seit langer Zeit mal wieder gut besucht. Aus der Küche riecht es verführerisch und die Theatergruppe Elsterkiesel tischt eine „Betriebsfeier mit Mord“ auf. Zum ersten Mal fand in Rehmsdorf am Donnerstag ein Krimi-Dinner statt. Nach zwei Jahren Pandemie kehrt wieder ein Stück Normalität zurück.