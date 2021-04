Kretzschauer zeigt Mut in schweren Zeiten

Kretzschau - „Mein Vater hat mir erst davon abgeraten. Zuviel Risiko, meinte er. Aber jetzt ist er stolz auf mich“, sagt Christopher Hamal. Der 33-Jährige ist auch sichtlich stolz auf sich selber, dass er den Mut aufgebracht hat, sich in so schweren Zeiten wie jetzt selbstständig zu machen. Seit September des vergangenen Jahres betreibt er in Kretzschau einen Abschlepp- und Hausmeisterdienst. „Peter Merkel aus Bergisdorf hatte einen Nachfolger für sein Unternehmen gesucht. Ich habe lange überlegt, weil das ja totales Neuland für mich war. Aber dann habe ich mir gesagt, ich versuche es einfach mal“, so der gelernte Fachlagerist. Der Erfolg gibt ihm recht. Gerade was das Abschleppen angeht, laufe seine Firma richtig gut.

So konnte Christopher Hamal schnell seinen Zwillingsbruder Alexander und den gemeinsamen Freund Benjamin Ignor einstellen. „Ich habe nicht lange überlegt, ob ich den beiden helfe. Hier habe ich Spaß an der Arbeit und einen festen Job“, meint der 29-jährige Ignor. Weitere ein oder zwei Mitarbeiter sollen in absehbarer Zeit dazukommen. Denn der Hausmeisterdienst, der noch nicht so gut angelaufen ist wie der Abschleppdienst, soll ausgebaut werden. „Auf einem Bein wollte ich das Unternehmen nicht aufbauen, deswegen habe ich das Ganze schnell erweitert“, so Christopher Hamal.

Dafür musste aber auch natürlich investiert werden. Der alte Abschlepper von Merkel wurde nur in der Anfangszeit genutzt, einen neuen, sowie einen Transporter vor allem für die Umzüge hat der 33-Jährige neu angeschafft. „Und dann brauchten wir natürlich ein Domizil. Direkt neben dem Landmaschinendienst Badzio in Kretzschau sind wir fündig geworden und jetzt in Verhandlungen, eine weitere Halle anzumieten“, sagt der Zeitzer. Für zwei Jahre hat Hamal einen Vertrag mit der Stadt Zeitz abgeschlossen. Wenn jemand auf einem Behindertenparkplatz steht, ein abgemeldeter Wagen oder ein Unfallauto entfernt werden muss, dann ist sein Unternehmen zur Stelle. „Aber im Winter haben wir auch mal ein Auto von einem Baum an einer Landstraße weggeholt. Der Job ist schon sehr umfangreich“, erzählt der 33-Jährige. Auch mit Autohäusern, der Polizei oder Leuten, die einen Schutzbrief eines Automobilklubs haben, arbeitet er regelmäßig zusammen. Ein Großauftrag waren zum Beispiel gleich fünf liegengebliebene Post-Transporter an einem Tag. Dafür bietet er einen 24-Stunden-Dienst an. Aber auch wenn es um Umzüge geht, steht er spontan bereit. „An Feiertagen möchte kaum jemand so etwas machen. Deswegen waren die Kunden sehr, sehr dankbar, als wir Ostermontag kurzfristig jemanden geholfen haben, sein Hab und Gut in ein Seniorenheim zu bringen“, sagt Christopher Hamal. Das Beräumen von Wohnungen ist zur Zeit das zweite Standbein neben dem Abschleppen. „Wir sorgen dafür, dass die besenrein übergeben werden können. Aber wenn wir noch Wertsachen finden sollten, packen wir die in eine Kiste und übergeben die dem Besitzer. Das ist Ehrensache“, meint er. Immer mit dabei ist Hund Idefix. Der hat extra ein Leuchtjäckchen bekommen und sorgt so für Abwechslung im Führerhaus. (mz/Matthias Voss)

