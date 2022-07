Kretzschau hat jetzt einen modernen Tante-Emma-Laden

Der moderne Tante-Emma-Laden von Annett Makus kommt in Kretzschau gut an. Was die Gladitzerin alles im Angebot hat.

Annett Makus in ihrem Kretzschauer Laden. In ?Annett?s buntem Lädchen? ist Linda Madry Kundin.

Kretzschau/MZ - Mitten im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung bringt ein Arbeiter zwei große Verpackungen für gemischte Brötchenplatten zurück. „Nächste Woche dann bitte wieder 25 Stück“, bestellt er bei Annett Makus die belegten Leckereien. Die Inhaberin von „Annett’s buntem Lädchen“ notiert sich sofort den Auftrag und freut sich. „Das ist schon das zweite Mal, dass eine Folge-Bestellung von dem Herrn kommt. Dann scheint es ja geschmeckt zu haben“, meint die 54-Jährige. Einer von mittlerweile vielen Erfolgen, die die Ladenbesitzerin in nicht mal sechs Wochen zu verzeichnen hat. Denn erst am 1. August hat die Gladitzerin in der ehemaligen Filiale der Volksbank in Kretzschau ihr Geschäft eröffnet.