„Kinderland-Sonnenschein“ feiert Geburtstag mit Spiel und Spaß

Mit viel Spiel und Spaß sind die Kinder der Kita Kinderland-Sonnenschein in Hohenmölsen am Montag in eine Festwoche anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens gestartet.

Hohenmölsen - Es herrscht ein buntes Treiben n auf dem Außengelände der Kindertageseinrichtung „Kinderland-Sonnenschein“ in der Hohenmölsener August-Bebel-Straße. Kinder tollen bei verschiedenen Spielen und Übungen herum - kein Wunder, denn dieser Montag steht unter dem Motto: Bewegung und Tanz. Eine ganze Woche lang feiert die Kita gerade ihr 40-jähriges Bestehen. „Wegen Corona waren die Planungen sehr kurzfristig, vor drei Wochen hätten wir eine solche Veranstaltung noch gar nicht durchführen können“, sagt eine gut gelaunte Susan Schubert, die Leiterin der Kita. Die 45-Jährige ist froh, dass sich die Corona-Lage so weit entspannt hat, dass nun der 40. Geburtstag der Einrichtung zelebriert werden kann. Einziger Wermutstropfen ist, dass die Eltern nicht mitfeiern können.

Für die Kinder haben sich Susan Schubert und ihre 30 Erzieher und Erzieherinnen aber einiges ausgedacht. Der Dienstag hat sich mit dem Thema Kräuterkunde beschäftigt, der Mittwoch steht unter dem Motto: gesunde Ernährung. Mit Unterstützung von Sponsoren gibt es frisches Obst und Gemüse, die Kinder stellen dabei selbst Kräuterquark und Obstspieße her.

Ausflüge an verschiedene Orte von Hohenmölsen

Der folgende Donnerstag beschäftigt sich mit dem Thema Lebensordnung. Die verschiedenen Gruppen unternehmen dabei Ausflüge an verschiedene Orte von Hohenmölsen. Manche Knirpse schauen sich die Schildkröten im Agricolagymnasium an, andere den Melusinen-Park, wo die bekannte Hohenmölsener Sagengestalt in einer Burg gelebt haben soll. Die Vorschulkinder besuchen indes den Hort - zur Einstimmung auf das kommende Schuljahr, das ihr erstes sein wird. Den Abschluss bildet am Freitag ein Wasser-Tag, an dem Kinder viel über die heilende Wirkung des Wassers lernen und mit viel Spaß und Freude etwa ein Tautreten im Gras veranstalten.

Thematisch passt die Festwoche perfekt zu der Ausrichtung der Kita, die sich unter anderem auf die Gesundheitsförderung spezialisiert hat. Unabhängig von dem Tag der gesunden Ernährung an diesem Mittwoch veranstaltet die Kita sonst auch einmal die Woche einen solchen Tag. Auch Körper und Geist zählen hier darunter, so arbeitet die Kita nach dem Gesundheitskonzept des Geistlichen und Naturheilkundlers Sebastian Kneipp (1821 - 1897), das aus Wasseranwendungen, Pflanzenwirkstoffen, Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen besteht.

„Früher saßen alle Kinder an einem Tisch und haben das Gleiche gemacht“

Stärken will die Kita mit ihrer Arbeit auch die individuellen Fähigkeiten der 160 Kinder, die die Einrichtung tagtäglich besuchen. „Früher saßen alle Kinder an einem Tisch und haben das Gleiche gemacht“, sagt Susan Schubert. Diesen Ansatz verfolgt das Kinderland-Sonnenschein nicht, im Gegenteil. Es wird viel mehr geschaut, wo Stärken und Schwächen der Kinder liegen und wie diese gezielt gefördert werden können.

Ein Baustein ist dabei die Sprache. Die Kinder lernen in der Einrichtung, wie sie kommunizieren können, digitale Geräte wie Tablet-Computer sollen dabei helfen. „Es geht bei der Nutzung der Geräte um den gegenseitigen Austausch. Wir wollen so mit den Kindern ins Gespräch kommen und das Miteinander anregen“, erklärt die Kita-Leiterin.

Die letzte große Säule der Einrichtung ist ihr integrativer Charakter. Seit vielen Jahren hat sich das Kinderland-Sonnenschein der Inklusion verschrieben. Ziel dabei ist es, Kindern mit und ohne Handicap, mit und ohne Migrationshintergrund in einer Gruppe und mit Hilfe deren Mitglieder individuell zu fördern. Das Miteinander, Chancengleichheit, Wertschätzung, Respekt - dies seien Prinzipien, die die Kita vermitteln möchte und nach denen die Erzieherinnen und Erzieher arbeiten. Und das gern auch die nächsten 40 Jahre. (mz)