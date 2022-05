Kein Gegenwind für Windräder zwischen 207 und 246 Meter um Teuchern

Betreiber des Windparks um Teuchern will bestehende Anlagen durch leistungsstärkere ersetzen. Wie die Gemeinde von dem Vorhaben profitieren will.

Teuchern/MZ - Die Energiewende ist im vollen Gange. Und sie macht auch im Windpark Teuchern nicht halt. Jetzt will die Betreiberfirma Alternatives Energiezentrum (AEZ) einen Teil der alten Windkraftanlagen durch neue ersetzen. Über dieses sogenannte „Repowering“-Vorhaben informierte Bürgermeister Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos) auf MZ-Anfrage.

Geplant sei es demnach, dass in den kommenden Monaten insgesamt neun alte Anlagen abgebaut und durch sechs neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden. Mittelfristig rechne man sogar damit, dass insgesamt und Stück für Stück etwa 20 Windkraftanlagen ersetzt werden.

Teuchern soll profitieren

Laut Unterlagen der Stadtverwaltung wird die Höhe der sechs neuen Windräder zwischen rund 207 und 246 Meter und damit deutlich höher als alte Anlagen liegen. Allerdings, so der Bürgermeister, bergen die neuen Anlagen auch Vorteile. So soll das nächtliche Dauerblinken ein Ende haben. Denn eine sogenannte bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung sorgt dafür, dass die roten Blinklichter auf dem Maschinenhaus nur blinken, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug oder ein Hubschrauber nähert. „Außerdem sollen die Räder stillstehen, wenn die Sonne ungünstig steht. Damit könne der oft kritisierte Schlagschatten vermieden werden.“

Nachdem die Repowering-Pläne des Betreibers AEZ laut Bürgermeister Schneider im Bauausschuss der Stadt zunächst auf Ablehnung gestoßen seien, habe der Burgenlandkreis als zuständige Bauordnungsbehörde das Einvernehmen der Stadt ersetzt. Schneider: „Es gibt keine rechtliche Grundlage gegen das Repowering, da wir als Windvorranggebiet ausgezeichnet sind. Also müssen wir mit dem Windpark vor der Haustür leben.“

Das, so die Auffassung des Bürgermeisters, gelinge besser im Einvernehmen mit dem AEZ als buchstäblich gegen Windmühlen anzukämpfen. Die Betreiberfirma AEZ selbst wollte sich zu ihren Repowering-Plänen gegenüber der MZ nicht äußern. Die Stadt Teuchern hofft jedoch, dass sich das Vorhaben des Unternehmens finanziell positiv auf die Einheitsgemeinde auswirkt.

„Ich hoffe auf weitere Unterstützung sozialer Projekte“

Hintergrund: Das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) des Bundes besagt, dass Kommunen in unmittelbarer Nähe von Windparks auch davon profitieren sollen. Demnach können Kommunen 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde von der jeweiligen Betreiberfirma erhalten. Für die klamme Einheitsgemeinde würde das eine jährliche zusätzliche Einnahme von bis zu 500.000 Euro bedeuten. Voraussetzung ist eine vertragliche Regelung zwischen der Stadt und dem AEZ. Schneider: „Positiv hervorzuheben ist auch die Unterstützung des AEZ von sozialen Projekten in den betroffenen Gemeinden.“ So seien unter anderem Spenden in Höhe von 6.000 Euro für den Spielplatz in Wernsdorf geflossen. Und der Prittitzer Schützenverein erhielt 15.000 Euro, um seine Schießanlage zu sanieren. „Ich hoffe auf weitere Unterstützung sozialer Projekte, welche zeigt, dass sich die Firma nicht aus der Verantwortung zieht“, so der Teucherner Bürgermeister.

Darauf hoffen auch die Einwohner in den Ortschaften Prittitz, Gröbitz, Krauschwitz und Nessa, die direkt an den Windpark grenzen. „Natürlich finden wir die Windräder nicht schön und der Anblick nervt manchmal“, sagt Lissi Weise, Ortsbürgerin von Prittitz. „Aber wir haben uns damit arrangiert und die Betreiberfirma unterstützt uns bei vielen Projekten.“

„Besser als nichts“

Und der Gröbitzer Ortsbürgermeister Horst Joyko sagt: „Wir leben seit Jahren mit den Anlagen und haben uns damit abgefunden. Schön ist es nicht, da wir vor allem bei Ostwind nicht nur die Autobahn hören, sondern auch die Geräusche der Räder. Wenn wir künftig finanziell vom Windpark profitieren würden, dann wäre es immerhin ein kleiner Nutzen.“ Denn, so Nessas Ortsbürgermeisterin Adelheid Lukas: „Werden die Räder noch höher gebaut, sind sie von noch größerer Entfernung sichtbar.“ Man habe hier schon Photovoltaikanlagen und demnächst die Starkstromleitung vor der Haustür.

„Das ist schade um unsere hochwertigen Böden.“ Der Krauschwitzer Ortsbürgermeister Fred Taubert bemängelt neben dem Geräuschpegel auch den Wertverlust der Grundstücke in den betroffenen Ortschaften der Einheitsgemeinde. „Die 0,2 Cent pro Kilowattstunde machen das nicht wett, aber es ist besser als nichts“, findet er. Und er erinnert an den Werdegang: „Wir haben damals den ersten Windrädern zugestimmt. Nun müssen wir mit ihnen leben.“