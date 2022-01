In Zeitz und im Burgenlandkreis eine Stunde lang Vögel zählen

Nabu will Veränderung in der Vogelwelt dokumentieren.

Zeitz/MZ - Zum bereits zwölften Mal rufen der Naturschutzbund (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) Menschen in ganz Deutschland auf, zur „Stunde der Wintervögel“ eben jene zu zählen. Zwischen 6. und 9. Januar sei dies insbesondere auch im eigenen Garten möglich, da viele Zugvögel aufgrund des knappen Nahrungsangebots in den Wäldern auch an Futterhäusern, Gärten und Parks auf Nahrungssuche gehen, so der Naturschutzbund. Teilnehmer sollten im genannten Zeitraum eine Stunde lang Vögel beobachten und zählen. Im Mittelpunkt der Aktion stehen bekannte und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Beobachtungen können bis 17. Januar an den Nabu gemeldet werden.