Hohenmölsener Frühlingsfest fällt auch in diesem Jahr aus

An Rummel auf dem Franz-Spiller-Platz in Hohenmölsen ist derzeit nicht zu denken.

Hohenmölsen - Das Frühlingsfest in Hohenmölsen fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus. Darüber informierte Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) am Donnerstagabend den Stadtrat. Das Infektionsgeschehen lasse einen Rummel derzeit nicht zu, sagte Haugk. Bereits im vergangenen Jahr musste der viertägige Jahrmarkt auf dem Franz-Spiller-Platz wegen der Pandemie abgesagt werden. Das Frühlingsfest ist nach dem Herbstmarkt das zweite große Volksfest der Stadt und sollte vom 13. bis 16. Mai stattfinden (mz).