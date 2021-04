Hilfe aus Gera für SRH-Klinikum: Kapazitäten werden an Standorten trotzdem erweitert

Naumburg/Zeitz - Wie ist das SRH-Klinikum mit seinen Standorten in Naumburg und Zeitz auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie vorbereitet? Diese Frage wurde in den letzten beiden Tagen immer häufiger gestellt. Denn mit 17 neuen Corona-Infektionen und damit 288 Infizierten bei 207 Genesenen verzeichnete der Burgenlandkreis am Freitag den Höchststand der letzten ...

Wie ist das SRH-Klinikum mit seinen Standorten in Naumburg und Zeitz auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie vorbereitet? Diese Frage wurde in den letzten beiden Tagen immer häufiger gestellt. Denn mit 17 neuen Corona-Infektionen und damit 288 Infizierten bei 207 Genesenen verzeichnete der Burgenlandkreis am Freitag den Höchststand der letzten Wochen.

Auch die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner des Burgenlandkreises, stieg an auf 29,1. Am Vortag hatte er noch 21,26 betragen. Die erste kritische Marke für Einschränkungen liegt bei 35, die zweite bei 50. Um eine weitere deutliche Zunahme der Infektionen zu verhindern, reagierte der Burgenlandkreis am gestrigen Freitag mit einer Verfügung zur Einschränkung von Feiern und Veranstaltungen.

Corona-Patienten werden umgehend nach Gera verlegt

Auch in den beiden Kliniken im Burgenlandkreis, die seit April zur SRH-Gruppe gehören, sei man sehr gut darauf vorbereitet, Patienten mit Covid-19-Erkrankungen medizinisch versorgen zu können. „Wir arbeiten weiterhin eng mit dem SRH-Wald-Klinikum Gera zusammen“, erklärt Kliniksprecherin Katrin Wiesner. „Patienten, die positiv getestet zu uns kommen oder deren Infektion bei uns festgestellt wird, werden umgehend in das Schwerpunkthaus nach Gera verlegt.“

Diese Zusammenarbeit kam zum Tragen, als Mitte Mai im Zeitzer Krankenhaus drei Patienten der geriatrischen Station und vier Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Betroffenen wurden schnell in das Corona-Zentrum im Wald-Klinikum Gera verlegt. Da die Zusammenarbeit zwischen den SRH-Kliniken vor allem auch im Sinne der Patienten so reibungslos funktionierte, wurde nach Aussage von SRH-Geschäftsführer Uwe Leder vereinbart, dass bei Corona-Patienten aus Zeitz, die behandelt werden müssen, das Nachbarklinikum in Gera die Versorgung übernimmt. Daran soll sich nichts ändern.

Corona-Stationen in kürzester Zeit ausweisbar

Angesichts der deutschlandweit steigenden Infektionszahlen müsse man aber auch gewappnet sein für knapp werdende Behandlungskapazitäten. „Deswegen haben wir uns darauf vorbereitet, bei Bedarf Corona-Patienten auch in unseren Kliniken zu versorgen“, erläutert Wiesner weiter. „In Naumburg und Zeitz sind die räumlichen und technischen Möglichkeiten gegeben, um innerhalb kürzester Zeit Corona-Stationen auszuweisen.“ Im Klartext heißt das, dass in Naumburg 16, in Zeitz bis zu acht Betten bereitgestellt werden können. Dabei handelt es sich um „normale“ Corona-Stationen, die streng abgeschnitten sind vom restlichen Krankenhausgeschehen. Doch auch solche Betten werden benötigt, denn längst nicht jeder Patient muss invasiv beatmet werden.

Zusätzliche Beatmungsmaschinen angeschafft

Was aber, wenn das nötig ist und die Kapazitäten knapp werden? Die Beatmung wird auf den Intensivstationen der Kliniken durchgeführt. „Nachdem wir im September noch einmal vier zusätzliche Beatmungsmaschinen angeschafft haben, stehen im Klinikum Burgenlandkreis insgesamt 26 Intensivbetten mit Beatmungstechnik zur Verfügung.“

Die verteilen sich folgendermaßen: Zehn Plätze gibt es im Zeitzer Klinikum, 16 in Naumburg. „Im Notfall könnten wir weitere Kapazitäten schaffen.“ Der sonstige Klinikbetrieb laufe derzeit ohne Einschränkungen.