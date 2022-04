Langendorf/MZ - In der Nacht zum Montag ist einer Frau in Langendorf (Elsteraue) die Handtasche gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte die Frau ihren Pkw unverschlossen auf dem nicht abgeschlossenen Hof ihres Grundstücks abgestellt. Die Diebe griffen sich die Handtasche, in der sich auch die Dokumente der Besitzerin befanden.