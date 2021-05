Handball-Oberliga: HCB-Männer sind Meister und Aufsteiger

Naumburg - Nun hat auch der Mitteldeutsche Handball-Verband (MHV) reagiert und die Saison zum 4. Mai offiziell als beendet erklärt. Zugleich wurden die Männer des HC Burgenland zum Mitteldeutschen Meister des Spieljahres 2019/20 ernannt; bei den Frauen geht der Titel an den HC Rödertal ...

Nun hat auch der Mitteldeutsche Handball-Verband (MHV) reagiert und die Saison zum 4. Mai offiziell als beendet erklärt. Zugleich wurden die Männer des HC Burgenland zum Mitteldeutschen Meister des Spieljahres 2019/20 ernannt; bei den Frauen geht der Titel an den HC Rödertal II.

Bereits auf der Vorstandssitzung am 27. April sei diese Entscheidung gefallen, teilte der MHV - allerdings erst am Sonntagabend - mit. Zuvor hatte bereits der Deutsche Handball-Bund (DHB) das Spieljahr in den obersten drei Ligen vorzeitig abgebrochen. Auch die Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, die ab Liga fünf abwärts zuständig sind, hatten sich zu diesem Schritt entschlossen.

Club meldet für die 3. Liga

In der aktuellen Oberliga-Tabelle sind die HCB-Männer punktgleich mit Concordia Delitzsch Erster; die Burgenländer haben aber das bessere Torverhältnis. Das direkte Duell wurde nicht gewertet, da das Rückspiel noch nicht stattgefunden hat.

„Wir sind natürlich überglücklich, dass wir nun endlich Klarheit haben“, sagte HCB-Präsident Uwe Gering, der zugleich bestätigte, dass er seinen Club heute für die 3. Liga melden werde. Nach Rücksprache mit seinen Vorstandskollegen und dem Trainerteam um Steffen Baumgart sei man zu diesem Entschluss gekommen. Coach Baumgart, dem das Kunststück gelungen ist, nicht nur mit den Frauen (2018), sondern nun auch mit den Männern des HCB Oberliga-Meister zu werden, meinte: „Es ist immer schöner, wenn man eine Meisterschaft und einen Aufstieg in einem bestimmten Spiel besiegeln und dann mit den Fans feiern kann, aber - na klar - ich freue mich riesig.“

Auch Reserve holt Titel

Der HC Burgenland kann somit bereits seinen zweiten Titelgewinn im Männerbereich und einen Doppel-Aufstieg bejubeln, war doch schon die zweite Mannschaft nach dem Saisonabbruch auf Landesebene in der Verbandsliga Süd Meister geworden (Tageblatt/MZ berichtete). Und auch hier wird der Club das Aufstiegsrecht wahrnehmen; deshalb spielt das Team von Marcus Deibicht, Kevin Lang und Sebastian Enke in der kommenden Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga.